Разбираемся, чем отмыть стекло в душевой кабине, поддон и краны от известкового налета, чтобы они дольше оставались чистыми.

Душевые кабины чистить куда быстрее, чем обычные ванны, но не всегда легче. Стекло, поддон быстро покрываются пятнами от воды и известковым налетом, из-за чего душ даже после одного использования выглядит уже грязным. Но это поправимо: рассказываем, чем отмыть налет в душевой кабине, а также как сделать так, чтобы она дольше оставалась сверкающей.

Как убрать налет в душевой кабине со стекла

Есть несколько вариантов, чем мыть стекло в душевой кабине от известкового налета и водных разводов.

Уксусный раствор

2 ст. л. обычного уксуса (9%) соединяют со стаканом теплой воды и с помощью пульверизатора распыляют на стекло. Затем насухо вытирают.

Видео дня

Раствор уксуса отлично подойдет также, если не знаете, чем отмыть матовое стекло в душевой кабине. Важно: для матового стекла нельзя использовать чистящие абразивные средства или губки.

Уксус, сода и нашатырь

Это еще один вариант, чем отмыть стекла в душевой кабине (отзывы о нем также весьма хорошие).

Смешивают в равных частях уксус и нашатырь (по 0,5 стакана) и добавляют 40 г соды. Полученную однородную смесь наносят на стеклянную поверхность и оставляют на полчаса. Спустя это время моют теплой водой и насухо вытирают.

Этот способ помогает в запущенных случаях, но для матового стекла лучше его не использовать.

Есть также способ, как отмыть стекло в душевой кабине, чтобы оно меньше пачкалось. В этом случае под рукой советуют держать распылитель с водой, уксусом и эфирным маслом.

Уксус и воду смешивают в равных частях, добавляют несколько капель эфирного масла (любого, оно идет для аромата). Полученную смесь распыляют по душевой кабине после каждого ее использования, а затем быстро протирают краны, лейку, и стекло мягкой тканью. После высыхания кабина будет сиять и благоухать свежестью. Этот нехитрый "трюк" поможет избежать сильного загрязнения душа.

Как отмыть налет в душевой кабине на поддоне и пластике

Поддон принимает на себя основную нагрузку в душе и особенно подвержен образованию мыльной пены и пятен от жесткой воды. Но есть отличное средство от налета в душевой кабине именно для поддона и пластиковых деталей.

Белая зубная паста

Ее наносят на грязную поверхность (можно втереть в поддон) и оставляют примерно на 20 минут, а затем смывают теплой водой и насухо протирают. Цветную пасту брать не рекомендуют - она может окрасить белые детали.

Пищевая сода и лимон

После того, как кабина высохнет, посыпают поддон пищевой содой, а затем выдавливают сверху сок половины лимона. Эту смесь нужно оставить на час, можно и дольше. Затем просто ополоснуть поддон, чтобы смыть соду с лимоном.

Кстати, еще один способ, как сделать так, чтобы на стекле и поддоне душевой кабины меньше образовался налет - использовать скребок для мытья окон. С его помощью каждый раз после принятия душа протирайте стекло и плитку, чтобы удалить воду, осевшую на поверхности. Это предотвратит появление пятен от жесткой воды.

Напомним, ранее мы рассказывали, как почистить лейку душа от известкового налета.

Вас также могут заинтересовать новости: