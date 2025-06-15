Конечно, во многом Silent Hill основан на американском хорроре, но на него смотрели сквозь призму японского восприятия.

На прошедшей презентации Konami Press Start студия Neobards подробно рассказала о Silent Hill f, новой части серии, действие которой развернётся в Японии в 20 веке.

Это приквел и важный шаг для франшизы: в отличие от предыдущих частей, где американская стилистика преобладала, новая игра делает ставку на японский хоррор в чистом виде.

Продюсер серии Мотои Окамото говорит, что Silent Hill в последние годы утратил свою японскую идентичность, и это то, что он хочет вернуть:

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"Silent Hill всегда был смесью западного и японского хоррора, но со временем японская суть начала исчезать. Я захотел создать Silent Hill, в котором было бы 100% японского ужаса".

По его словам, ключ к атмосферному страху - не в шок-контенте, а в сочетании тревожного и прекрасного: "Отличительная черта японского хоррора - не просто в отвратительном, а в сосуществовании красоты и тревоги. Мы делаем игру под девизом: "Найди красоту в ужасе"".

Геймдиректор Эл Янг уточняет, что команда стремилась к визуальному стилю, от которого невозможно отвести взгляд, даже если становится не по себе. Концепт-арты создавал художник Kera, ранее работавший над Spirit Hunter: NG и Magic: The Gathering.

Новый курс выглядит оправданным на фоне неудачного опыта с частями серии, разработанными на Западе, вроде Homecoming, где упор делался на боевик и героев-военных.

Релиз Silent Hill f запланирован на 25 сентября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

На той же Konami Press Start студия Bloober Team, разработавшая Silent Hill 2 Remake, анонсировала ремейк первой части серии. Сроки релиза пока неизвестны.

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