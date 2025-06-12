Над ним работает студия Bloober Team – авторы ремейка Silent Hill 2. Сроки релиза пока неизвестны

Konami анонсировала ремейк оригинального Silent Hill, выпущенного в 1999 году. Над ним работает студия Bloober Team – создатели высокооцененного ремейка Silent Hill 2.

Bloober Team и Konami заключили новое соглашение о сотрудничестве еще в феврале этого года. Тогда выяснилось, что польские разработчики взялись за создание новой игры по одной из франшиз японского издателя.

Детали обновленной версии игры не раскрываются, но можно предположить, что ремейк будет использовать тот же движок и технологические решения, что и SH 2. Никакой информации пока нет, помимо короткого тизера, сообщающей о том, что работа идет.

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Silent Hill рассказывает о приключениях писателя Гарри Мэйсона, который ищет свою пропавшую дочь Шерил в таинственном городе Сайлент Хилл. В ходе игры Гарри быстро выясняет, что в городе действует культ, пытающийся воскресить некое божество. Сюжет игры богат на символизм и многослойные метафоры, а саундтрек считается одним из лучших игровых саундтреков за всю историю видеоигр.

Напомним, в сентябре этого года выходит Silent Hill f – первая за много лет новая часть культовой серии. Сюжет основан на рассказе популярного японского автора Рюкиси07 ("Когда поют цикады") и повествует о городе Эбисугаока в Японии 1960х годов, который внезапно оказался окутан туманом и превратился в вязкий кошмар.

У самих Bloober Team в этом году выходит Cronos: The New Dawn, сурвайвал-хоррор от 3-го лица с путешествиями во времени. Подтверждены украинские субтитры.

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