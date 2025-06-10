"Я ждал 13 лет, 7 месяцев и 27 дней".

Bethesda так ничего и не показала на Summer Game Fest. Ни ожидаемого трейлера The Elder Scrolls 6, ни даже какого-нибудь DLC для Starfield. Из-за этого фанаты компании на Reddit устроили акцию скорби.

Пользователи начали вспоминать, как они познакомились со Skyrim, и что тогда происходило у них в жизни:

"Когда вышел Skyrim, я учился в начальной школе, и мы с другом шутили, что к выходу TES 6 мы уже будем взрослыми. Сейчас я заканчиваю колледж, может быть, Тодд все-таки справится". "Я ждал 13 лет, 7 месяцев и 27 дней. И вот я сижу… полувысохшая слеза держится в уголке моей дрожащей улыбки, а в голове проносятся образы смеющегося Тодда Говарда с ретро-футуристической удочкой в руках..".

На самом деле фанаты больше недовольны не тем, что TES 6 до сих пор не вышла, а тем, что Bethesda молчит последние 2 года. Раньше компания выпускала по игре каждые 3-5 лет, но с выходом Starfield цикл разработки явно нарушился.

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Starfield вышла 2 года назад, а The Elder Scrolls 6 всё ещё находится на очень ранней стадии, и шансы, что Bethesda успеет всё закончить за оставшееся время - очень малы.

Ранее известный инсайдер Джез Корден сообщал, что у Microsoft уже есть трейлер TES 6, который разработчики тщательно скрывают.

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