Исключением стали персонажи из Elden Ring: Nightreign.

Датамайнерка Zullie the Witch выяснила занятную деталь, которая, кажется, проскользнула мимо всех. Оказалось, что все главные герои игр FromSoftware были ростом 170 см. И Безымянный из Dark Souls, и Охотник из Bloodborne, и Волк из Sekiro - все одной высоты.

Это удивительно, учитывая, что визуально герои часто кажутся выше, возможно, из-за пропорций модели или из-за того, что они постоянно сражаются с колоссальными чудищами. Кажется, мы просто привыкли считать, что протагонисты - героические и доблестные короли, но оказалось, что они Short Kings.

Но интереснее всего то, что FromSoftware впервые решила отойти от шаблона в Elden Ring: Nightreign. В спин-оффе появилась полноценная система изменения роста, персонажи теперь действительно могут быть разной высоты. От низкорослого Revenant, около 145 см, до Guardian ростом в 198 см.

Видео дня

Zullie заметила, что разница в росте оказывает небольшое, но реальное влияние на бой: миниатюрные персонажи чаще уклоняются от стрел, а более высокие имеют чуть большую дальность атак. Передвижение и прыжки остались прежними.

По словам Zullie, новые технологии позволяют изменять рост любого персонажа, и, возможно, эта система останется в будущих играх студии.

Ранее мы рассказывали, что в Elden Ring: Nightreign есть бесполезный предмет, который выпадает с вероятностью 0.035%. Игроки верят, что он может быть ключом к одной из игровых тайн.

Вас также могут заинтересовать новости: