День отца 2025 в Украине отмечают 15 июня.

День отца - это особый праздник, посвященный самым близким мужчинам в нашей жизни. В этот день мы благодарим пап за их заботу, поддержку, мудрость и силу, за все, что они дали нам на пути взросления, и за то, что делают для нас прямо сейчас. Сегодня тысячи украинских отцов стоят на защите страны, оберегая мир и наше будущее. В этот день мы также вспоминаем героев, которые отдали жизнь в российско-украинской войне, защищая свободу Украины. Теплые слова и красивые поздравления с Днем отца в открытках - в нашем материале.

Когда День отца в Украине и мире

День отца Украина отмечает в один день с большинством стран мира. Этот праздник стал в Украине официальным после указа Президента в 2019 году и отмечается тогда же, когда День отца международный - в третье воскресенье июня. В этом году День отца в Украине и мире - 15 июня.

Международный день отца (Father’s Day) отмечается в ряде стран, включая США, Канаду, Великобританию, Францию и другие. И, хотя дата совпадает, но смысл и акценты - разные.

Видео дня

Поздравить папу в его праздник можно как лично, так и на расстоянии - позвонить, написать сообщение, отправить открытку или подарок.

С Днем отца - картинки и поздравления

Папа! С Днем отца!

Спасибо тебе за то тепло и заботу, что их ты даришь нам каждый день. Ты – наша стена, наша опора и пример мужественности. Желаю тебе крепкого здоровья и душевного спокойствия - это главное, а еще - много поводов для гордости за нас, твоих "спиногрызов". Пусть на сердце будет светло и пусть оно бьётся как можно дольше. Спасибо за все. Люблю.

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Папочка, с твоим днем!

Спасибо за все, что ты сделал и продолжаешь делать для нас. За то, что ты всегда рядом и что на тебя всегда можно положиться. Пусть этот день принесет тебе только радость и хорошие эмоции, а мы постараемся сделать так, чтобы все остальные дни нисколько не омрачали твоего настроения. Ты - самый лучший папа в мире!

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Папа, родной!

Для нас ты - не просто пример, а герой. Сегодня твоя защита нужна не только нам, твоей семье, но и Украине от российской вражеской агрессии. Мы чрезвычайно гордимся тем, что теперь ты - стена для целой страны, гордимся твоим мужеством и бесстрашием. Молимся за тебя, ждем и верим, что скоро вернешься домой с победой. С праздником тебя!

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С Днем отца!

Папа, сейчас ты далеко, на передовой, но даже сквозь сотни километров, мы чувствуем твою любовь и поддержку. Гордимся тобой и с нетерпением ждем домой. Да хранит тебя Бог нашими молитвами, мы всегда будем твоим надежным тылом.

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Папа, с праздником!

Самый лучший папа на земле - это ты! Для меня ты всегда был примером силы, чести, доброты. И, сейчас, на военной службе и на страже нашего спокойствия и будущего ты - еще более дорог. Возвращайся скорее, мы тебя любим, помним, ждем.

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Дорогой папа!

Ты - наш герой, наша опора и наша сила. В этот День отца желаю тебе крепкого здоровья, многих лет жизни и счастья. Пусть жизнь приносит лишь хорошие события, а мы всегда будем рядом - как ты был рядом с нами. Обнимаю крепко и горжусь тобой!

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