Скорее всего, это связано с некстген-патчем для Red Dead Redemption 2 и возможным портом игры на Nintendo Switch 2.

Актёр Роб Уитхофф, озвучивший Джона Марстона в Red Dead Redemption, намекнул на скорый анонс, связанный с серией.

Во время стрима на Twitch он заявил, что у него есть "захватывающие новости", которые он пока не может раскрыть, но фанаты узнают всё уже скоро, возможно, до пятницы:

"Я не могу дождаться, когда вы узнаете, что происходит, и это всё, что я могу сказать. Я буквально не могу думать ни о чём другом, особенно когда играю в Red Dead Redemption. Я только и думаю о том, как же хочу вам всё рассказать".

Недавно в сети появились слухи о том, что Red Dead Redemption 2 получит долгожданный некстген-патч для Playstation 5 и Xbox Series, с которым игра будет работать в 60 FPS. Кроме того, была информация, что Rockstar готовит порт RDR 2 на Nintendo Switch 2.

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Но и это не всё: также были слухи, что Rockstar портирует Grand Theft Auto 4 на консоли текущего поколения, и, опять же на Nintendo Switch. Об этом заявил датамайнер Tez2, который также обещает, что после этого компания займётся портированием серии Max Payne.

Ранее мы рассказывали, что актёр, сыгравший Джона Марстона в RDR, впервые поиграл в игру и поделился, как проходили съёмки. Также Роб Витхофф объяснил, почему Джон кричит на людей.

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