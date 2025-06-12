Рассказываем, чем уничтожить долгоносика на малине, если "химию" использовать нельзя.

Долгоносик - один из главных врагов малины. Любит он эти ягоды не меньше нашего, поэтому между человеком и насекомым каждый год идет борьба за урожай. Давайте разберемся, чем обработать малину от вредителей, чтобы не остаться без ягод.

Как выглядит долгоносик на малине

Малинный долгоносик - это маленький жучок темно-серого или черного цвета. У него есть хоботок, из-за которого жука и прозвали долгоносиком. Любит питаться молодыми листиками и бутонами малины, их же использует в качестве "колыбельных" для своих личинок.

Если с долгоносиком не вести борьбу, то он способен перепортить значительную часть урожая.

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Как избавиться от долгоносика народными средствами

Для борьбы с этим жучком используют как народные рецепты, так и более сильные инсектициды. Проблема последних в том, что ими нежелательно опрыскивать малину в период цветения и когда завязываются ягодки. Поэтому нужно отдавать предпочтение менее безопасным методам борьбы - народным.

Некоторые растения также имеют инсектицидные свойства, но при этом они безопасны. Вот что можно использовать:

настой чеснока - нужно измельчить 200 г овоща и залить его 1 л воды, дать настояться сутки;

отвар полыни - залить 1 кг измельченной травы 3 л воды и прокипятить 10 минут, дать остыть, процедить и довести объем до 10 л водой;

раствор горчичного порошка - 100 г сухой горчицы хорошо размешивают в 3 л теплой воды.

Полученными настоями, растворами и отварами опрыскивают кусты. Считается, что самое эффективное средство от долгоносика - настой чеснока, так как вредители не выносят этого запаха.

Также возле кустов рассыпают древесную золу - она предотвращает размножение этих насекомых, а для профилактики рядом с малиной сажают бархатцы, ноготки и тот же чеснок.

Популяцию долгоносиков могут существенно сократить жужелицы, которые охотятся на жуков и личинки. Кроме этого, в борьбе с вредителями помогают птицы, поэтому хорошо привлекать в сад воробьев и синичек с помощью кормушек с пищей и водой.

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