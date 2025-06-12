Долгоносик - один из главных врагов малины. Любит он эти ягоды не меньше нашего, поэтому между человеком и насекомым каждый год идет борьба за урожай. Давайте разберемся, чем обработать малину от вредителей, чтобы не остаться без ягод.
Как выглядит долгоносик на малине
Малинный долгоносик - это маленький жучок темно-серого или черного цвета. У него есть хоботок, из-за которого жука и прозвали долгоносиком. Любит питаться молодыми листиками и бутонами малины, их же использует в качестве "колыбельных" для своих личинок.
Если с долгоносиком не вести борьбу, то он способен перепортить значительную часть урожая.
Как избавиться от долгоносика народными средствами
Для борьбы с этим жучком используют как народные рецепты, так и более сильные инсектициды. Проблема последних в том, что ими нежелательно опрыскивать малину в период цветения и когда завязываются ягодки. Поэтому нужно отдавать предпочтение менее безопасным методам борьбы - народным.
Некоторые растения также имеют инсектицидные свойства, но при этом они безопасны. Вот что можно использовать:
- настой чеснока - нужно измельчить 200 г овоща и залить его 1 л воды, дать настояться сутки;
- отвар полыни - залить 1 кг измельченной травы 3 л воды и прокипятить 10 минут, дать остыть, процедить и довести объем до 10 л водой;
- раствор горчичного порошка - 100 г сухой горчицы хорошо размешивают в 3 л теплой воды.
Полученными настоями, растворами и отварами опрыскивают кусты. Считается, что самое эффективное средство от долгоносика - настой чеснока, так как вредители не выносят этого запаха.
Также возле кустов рассыпают древесную золу - она предотвращает размножение этих насекомых, а для профилактики рядом с малиной сажают бархатцы, ноготки и тот же чеснок.
Популяцию долгоносиков могут существенно сократить жужелицы, которые охотятся на жуков и личинки. Кроме этого, в борьбе с вредителями помогают птицы, поэтому хорошо привлекать в сад воробьев и синичек с помощью кормушек с пищей и водой.
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