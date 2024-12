Правда, вся эта акция носит временный характер.

Компания Sony празднует 30-летие консоли PlayStation, и в честь юбилея разрешила владельцам PS5 менять элементы интерфейса и звуки консоли – их можно сделать в стиле прошлых поколений PlayStation.

Среди прочего в систему вернулся легендарный загрузочный ролик с первой PlayStation. Правда, вся эта акция носит временный характер – скорее всего, до конца месяца. Пользователи на форумах уже требуют, чтобы возможность менять темы стала постоянной.

К юбилею приурочили также душевный ролик, в котором показали фрагменты из знаковых игр, выпущенных за три десятилетия на PlayStation. Среди них: серии Metal Gear Solid, Uncharted, The Last of Us, Horizon и Killzone, а также отдельные игры вроде Bloodborne.

Bloodborne при этом досталась фраза "Это про настойчивость / упорство". Фанаты игры посчитали это намеком для ожидания ремастера или ремейка.

До этого в честь 30-летия PlayStation Sony запустила распродажу в PS Store, а издание IGN составило топ-100 лучших видеоигр на Playstation всех времен и народов.

Если верить утечкам, выход новой портативки от Sony – это лишь вопрос времени. Ожидается, что девайс сможет самостоятельно запускать игры с PS5, а не как PS Portal, которая передает картинку с основной консоли.

