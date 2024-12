Компания отдаёт свои старые эксклюзивы по неплохой цене.

В магазине Playstation Store стартовала распродажа в честь 30-летия Playstation. The Last of Us Part 1 и другие популярные игры получили значительные скидки, а всего на распродаже представлено более тысячи игр по привлекательным ценам.

Здесь мы собрали самые интересные предложения, представленные Sony на распродаже в честь 30-летия PlayStation в PlayStation Store.

The Last of Us Part 1 - 1149 гривен (-50%)

The Last of Us Part 1 - обновленная версия культовой игры от Naughty Dog. История Джоэла и Элли в постапокалиптическом мире, пораженном грибковой инфекцией, представлена с улучшенной графикой и геймплеем. Глубокий сюжет и эмоциональные переживания делают эту игру обязательной для всех любителей качественных приключений.

Grand Theft Auto V - 626 гривен (-67%)

Grand Theft Auto V - популярный экшен с открытым миром от Rockstar Games. Захватывающая история трех персонажей в криминальном мире Лос-Сантоса. Огромный мир для исследования, разнообразные миссии и мультиплеерный режим GTA Online делают эту игру одной из самых востребованных.

Ghost of Tsushima: Director's Cut - 1149 гривен (-50%)

Ghost of Tsushima: Director's Cut - расширенная версия эпической истории о самурае Дзине Сакае. События разворачиваются на фоне противостояния монгольским захватчикам на острове Цусима. Издание включает дополнительный контент на острове Ики, новые задания, броню и улучшенную производительность на PS5.

The Witcher 3: Wild Hunt - 189 гривен (-80%)

The Witcher 3: Wild Hunt - легендарная RPG от CD Projekt RED. История ведьмака Геральта из Ривии, отправившегося на поиски пропавшей Цири. Огромный открытый мир, насыщенный квестами, и глубокий сюжет делают эту игру шедевром жанра.

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT - 559 гривен (-60%)

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT - расширенная версия уникальной игры от Хидео Кодзимы. Сэм Портер Бриджес стремится восстановить связь между разрозненными городами Америки в постапокалиптическом мире. Director's Cut предлагает новые миссии, снаряжение и улучшения геймплея, делая путешествие еще более захватывающим.

Days Gone - 479 гривен (-60%)

Days Gone - экшен-адвенчура с открытым миром от Bend Studio. Сюжет рассказывает о байкере Диконе Сент-Джоне, выживающем в мире, охваченном пандемией, превратившей людей в фрикеров. Игра сочетает динамичные бои, исследование постапокалиптических пейзажей и глубокую эмоциональную историю о потере и надежде.

God of War (2018) - 324 гривны (-50%)

God of War (2018) - переосмысление известной серии от Santa Monica Studio. Кратос покинул земли Древней Греции и теперь живет среди скандинавских богов и монстров вместе со своим сыном Атреем. Игра предлагает захватывающий сюжет, впечатляющую графику и обновленную боевую систему, получив высокие оценки критиков и игроков.

God of War Ragnarok - 1149 гривен (-50%)

God of War Ragnarok - продолжение эпической истории Кратоса и Атрея в мире скандинавской мифологии. Герои сталкиваются с надвигающимся Рагнарёком, исследуя новые миры и встречая могущественных богов. Улучшенная графика, расширенный геймплей и захватывающий сюжет делают эту игру одним из главных хитов для PlayStation.

Ранее мы рассказывали, что в Playstation Store началась распродажа на "Чёрную пятницу". Она заканчивается уже сегодня.

