Игру можно забрать до 16 апреля 18:00.

В честь 15-летия серии Metro студия 4A Games сделала Metro 2033 Redux временно бесплатной.

Забрать культовый постапокалиптический шутер можно до 16 апреля 18:00 в Steam, GOG и на Xbox.

Акцию сопровождают крупные скидки: Metro: Last Light Redux продаётся с уценкой 85%, а Metro Exodus - со скидкой 75%. Эти предложения будут действовать до 21 апреля.

Видео дня

Metro 2033 впервые вышла 16 марта 2010 года, а ремастер с подзаголовком Redux - в 2014-м. Это не просто графически обновлённая версия: разработчики улучшили геймплей, переработали освещение, а также добавили режимы, вдохновлённые механиками из сиквела Last Light.

Также в честь 15-летия серии разработчики записали поздравительное видео, где упомянули, что работа над новой частью всё ещё продолжается.

Тем временем другое подразделение 4A Games, Reburn, работают над новым проектом - научно-фантастическим шутером La Quimera, который выйдет уже в этом месяце.

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