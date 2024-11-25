Покупатели лимитированной Playstation 5 переживают, что их консоли украли на почте

Почта отправила консоли обратно Sony, но в компании заявили, что не ничего не знают об этом.

Некоторые покупатели лимитированной версии Playstation 5, стилизованной под самую первую версию консоли, так и не получили свою приставку. Игроки подозревают, что их украли на почте.

К изданию Playstation Lifestyle обратился один из читателей, сообщив, что служба доставки UPS вернула его юбилейную консоль к отправителю, объяснив это "содержанием опасных материалов в посылке". Вскоре редактор издания наткнулся на несколько постов на Reddit, авторы которых столкнулись с такой же проблемой.

Недовольные покупатели связывались как со службой поддержки Playstation, так и с UPS, но везде им отвечали, что консоли никто не возвращал.

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У этих посылок есть общая черта - все они отправлены из Онтарио (не того, что в Канаде, а маленький город в Калифорнии). Впрочем, как подметила редактор Playstation Lifestyle, все коробки с лимитированными консолями были промаркированны, и работники почты знали, что в них. Поэтому неудивительно, что при таких обстоятельствах действительно могла произойти кража.

Ранее мы рассказывали, что Playstation 5 Pro получила первую скидку в магазинах всего через неделю после релиза. Это странно, ведь раньше Sony никогда не снижала цену на свои консоли так скоро.

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