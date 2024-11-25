Ранее глава Xbox подтвердил, что Microsoft тоже работает над своей портативной консолью.

Источники Bloomberg, знакомые с планами Sony, рассказали, что компания находится на раннем этапе разработки новой портативной консоли.

Ожидается, что устройство сможет самостоятельно запускать игры с PS5, а не как PS Portal, которая передает картинку с основной консоли. Цель создания консоли – составить конкуренцию Nintendo Switch и возможной портативной приставке от Microsoft, которая может дебютировать в 2026-м.

Так как разработка карманной консоли Sony находится на раннем этапе, релиз состоится не раньше, чем через несколько лет.

Видео дня

Bloomberg подтверждает недавние слухи о том, что Sony готовится вернуться на рынок портативного гейминга. В сентябре проверенный инсайдер рассказывал, что Sony и AMD объединились для создания новой портативной консоли. Причем это будет не просто гаджет для ностальгирующих. Японцы намерены отвоевать себе часть сегмента портативных игровых станций.

По слухам, Sony запросила GPU мощностью не менее двух терафлопс. Это позволит устройству быть мощнее домашней консоли прошлого поколения, PS4, мощность которой составляла 1,8 терафлопс, не говоря уже о Steam Deck (1.6 терафлопс).

Напомним, в мае Nintendo официально подтвердила факт разработки преемника Switch. Следующая консоль компании будет анонсирована до марта 2025 года и получит обратную совместимость со старой приставкой.

А меж тем в сети появляется все больше жалоб от пользователей PlayStation 5 Pro на некорректность работы игр, получивших метку "PS5 Pro Enhanced" – игроки сообщают о серьезных проблемах с графикой в Silent Hill 2, Star Wars Jedi: Survivor, Alan Wake 2 и Call of Duty: Black Ops 6.

Вас также могут заинтересовать новости: