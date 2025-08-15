Можно будет играть от первого/третьего лица и проникать в сознание людей.

На YouTube-канале PlayStation вышел геймплейный трейлер Neo Berlin 2087 – экшен-RPG в стиле киберпанка от студии Elysium Game. Видео, судя по всему, приготовили к выставке Gamescom 2025, но решили не дожидаться ее начала.

События игры развернутся в футуристическом Берлине. По сюжету после убийства главы местного полицейского управления детектив Нола должен найти и защитить дочь убитого – девушку по имени Натали. Свой голос персонажу подарил актер озвучки Адама Дженсена из Deus Ex: Human Revolution и Mankind Divided.

Все привычные составляющие Киберпанка на месте: много неона, импланты, корпорации, неравенство, заговоры и постоянные войны всех со всеми. Судя по кадрам из ролика, можно будет играть от 1-го и 3-го лица, а также проникать в сознание людей, извлекая из их мыслей нужную информацию.

Дебютный трейлер игры показали еще в 2023-м, но тогда его раскритиковали, указав на графические артефакты и скучный геймплей. Новый ролик тоже понравился не всем – некоторые сравнивают экшен-RPG с неудачной MindsEye.

Релиз Neo Berlin 2087 состоится на ПК в Steam, PS5 и Xbox Series X|S, но сроки выхода неизвестны.

А меж тем Cyberpunk 2077 спустя пять лет продолжает получать обновления. Патч 2.3, выпущенные в июле, добавил в игру новые машины и небольшие квесты для их открытия, автопилот и расширенный фоторежим.

Как УНИАН уже писал, геймеры в восторге от трейлера новой фэнтезийной RPG в духе Dark Messiah. Игра появится в раннем доступе Steam уже этой зимой.

