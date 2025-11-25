Многие хозяйки на праздники предпочитают готовить именно тарталетки - начинка может быть любой, но, конечно, фаворитами были и остаются морепродукты и рыба. Предлагаем вам несколько удачных сочетаний продуктов, которыми можно начинить песочные корзинки.
Тарталетки с красной рыбой
Такой вариант закуски точно понравится и гостям, и самой хозяйке, ведь на приготовление уходит максимум 10 минут, а вкус получается отменным.
Ингредиенты:
- 200 граммов с\с лосося;
- два свежих огурца;
- 200 граммов сливочного сыра;
- 12 песочных тарталеток;
- укроп.
Тарталетки готовятся просто - вам нужно вымыть свежие огурцы и нарезать их слайсами вдоль с помощью овощерезки. У вас должны получиться длинные полоски свежего овоща. Такими же слайсами разделайте и лосось - ранее мы рассказывали, как тонко нарезать рыбу, этот лайфхак в данном случае вам очень пригодится.
Следующий шаг - выложить в каждую тарталетку по 1 ч.л сливочного сыра, равномерно распределить его по корзинке. На доске разместить полоску огурца, сверху на нее выложить рыбу и свернуть все это рулетиком, который потом аккуратно поставить в тарталетку. Сверху угощение можно украсить укропом.
Тарталетки с креветками
Вкуснейший вариант холодной закуски, который абсолютно безопасен для фигуры - ни креветки, ни закусочная паста не "ударят" по фигуре.
Ингредиенты:
- 1 авокадо;
- 300 граммов креветок;
- 150 граммов творожного сыра;
- 1 ст.л оливкового масла;
- 3-4 зубчика чеснока;
- половинка лайма;
- морская соль;
- петрушка;
- 12 песочных тарталеток.
Сковороду поставить на огонь, смазать оливковым маслом. Выложить чеснок, раздавить его плоской стороной лопатки, обжарить 2-3 минуты, потом убрать. Очищенные и вымытые креветки разместить на сковороде, жарить 2-3 минуты. В чашу блендера выложить креветки, оставив 12 штук для украшения, очищенный и нарезанный авокадо, сок лайма, творожный сыр.
Измельчить все и попробовать - при необходимости посолить по вкусу. Выложить закусочную пасту в корзинки, украсить петрушкой и креветкой. Такими получаются ваши праздничные тарталетки - начинки в них много, но гости всегда будут просить добавки.
Тарталетки с тунцом и красной икрой
Паштет из тунца, который используется для рецепта, умеренно соленый, и это угощение превращается в легкий перекус, идеально подходящий для Нового года.
Ингредиенты:
- 180 граммов тунца в собственном соку;
- 200 граммов сливочного сыра;
- один соленый огурец;
- один зубчик чеснока;
- одна столовая ложка майонеза;
- одна столовая ложка икры;
- 12 тарталеток;
- укроп, петрушка;
- соль, перец.
Открыть банку с тунцом, слить жидкость, рыбу выложить в миску и размять вилкой. Туда же добавить сливочный сыр, чеснок, пропущенный через пресс, и измельченный соленый огурец. Заправить майонезом, посолить, поперчить. Выложить получившийся паштет в корзинки, украсить и вуаля - тарталетки с красной икрой и тунцом готовы к подаче.