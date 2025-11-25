Праздничный стол в этом году должен быть разнообразным.

Многие хозяйки на праздники предпочитают готовить именно тарталетки - начинка может быть любой, но, конечно, фаворитами были и остаются морепродукты и рыба. Предлагаем вам несколько удачных сочетаний продуктов, которыми можно начинить песочные корзинки.

Тарталетки с красной рыбой

Такой вариант закуски точно понравится и гостям, и самой хозяйке, ведь на приготовление уходит максимум 10 минут, а вкус получается отменным.

Ингредиенты:

200 граммов с\с лосося;

два свежих огурца;

200 граммов сливочного сыра;

12 песочных тарталеток;

укроп.

Тарталетки готовятся просто - вам нужно вымыть свежие огурцы и нарезать их слайсами вдоль с помощью овощерезки. У вас должны получиться длинные полоски свежего овоща. Такими же слайсами разделайте и лосось - ранее мы рассказывали, как тонко нарезать рыбу, этот лайфхак в данном случае вам очень пригодится.

Следующий шаг - выложить в каждую тарталетку по 1 ч.л сливочного сыра, равномерно распределить его по корзинке. На доске разместить полоску огурца, сверху на нее выложить рыбу и свернуть все это рулетиком, который потом аккуратно поставить в тарталетку. Сверху угощение можно украсить укропом.

Тарталетки с креветками

Вкуснейший вариант холодной закуски, который абсолютно безопасен для фигуры - ни креветки, ни закусочная паста не "ударят" по фигуре.

Ингредиенты:

1 авокадо;

300 граммов креветок;

150 граммов творожного сыра;

1 ст.л оливкового масла;

3-4 зубчика чеснока;

половинка лайма;

морская соль;

петрушка;

12 песочных тарталеток.

Сковороду поставить на огонь, смазать оливковым маслом. Выложить чеснок, раздавить его плоской стороной лопатки, обжарить 2-3 минуты, потом убрать. Очищенные и вымытые креветки разместить на сковороде, жарить 2-3 минуты. В чашу блендера выложить креветки, оставив 12 штук для украшения, очищенный и нарезанный авокадо, сок лайма, творожный сыр.

Измельчить все и попробовать - при необходимости посолить по вкусу. Выложить закусочную пасту в корзинки, украсить петрушкой и креветкой. Такими получаются ваши праздничные тарталетки - начинки в них много, но гости всегда будут просить добавки.

Тарталетки с тунцом и красной икрой

Паштет из тунца, который используется для рецепта, умеренно соленый, и это угощение превращается в легкий перекус, идеально подходящий для Нового года.

Ингредиенты:

180 граммов тунца в собственном соку;

200 граммов сливочного сыра;

один соленый огурец;

один зубчик чеснока;

одна столовая ложка майонеза;

одна столовая ложка икры;

12 тарталеток;

укроп, петрушка;

соль, перец.

Открыть банку с тунцом, слить жидкость, рыбу выложить в миску и размять вилкой. Туда же добавить сливочный сыр, чеснок, пропущенный через пресс, и измельченный соленый огурец. Заправить майонезом, посолить, поперчить. Выложить получившийся паштет в корзинки, украсить и вуаля - тарталетки с красной икрой и тунцом готовы к подаче.

