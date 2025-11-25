Если виноград перемерзнет, то в следующем году может не дать ягод.

Каждому владельцу виноградника нужно знать, при какой температуре укрывать виноград. Это растение относится к теплолюбивым. Даже при мягких современных зимах заморозки могут убить лозу. Поэтому с приближением холодов стоит уделить несколько часов сооружению укрытия. В следующем году вы похвалите себя за усилия.

При какой температуре укрывают виноград

Мороз может быть губительным для этого вида. На холоде обмораживаются корни и почки. Из древесины веток испаряется влага, из-за чего побеги отмирают. Если температура упадет до -20°, то даже многолетнее растение не выдержит.

При значении 0° на градуснике не спешите сразу накрывать лозу. Легкие заморозки полезны для виноградника, поскольку помогают впасть в спячку. Но когда температура опустилась до -5° и ниже, пора приступать к работе. Не стоит экспериментировать с тем, сколько градусов мороза выдерживает виноград без укрытия. Просто накройте его и оставьте до первых чисел марта.

Что будет если не укрывать виноград на зиму

Если пренебречь процедурой, то растение может погибнуть или пережить сильный стресс, из-за чего в следующем году не заплодоносит. Хотя есть вероятность, что всё будет хорошо.

Какие заморозки выдерживает виноград осенью зависит от его сорта и возраста. Морозоустойчивые разновидности могут пережить мягкую зиму без потрясений. Но для перестраховки все же рекомендуется защитить растение в любом случае, ведь от погодных сюрпризов никто не застрахован.

Можно ли укрывать виноград на зиму пленкой

Если речь об обычном полиэтиленовом материале, то для виноградника он не подходит. Такая пленка не пропускает воздух и влагу. Под ней будет скапливаться конденсат, что может привести к гниению лозы.

Если ищете другой простой утеплитель, лучшим вариантом укрытие винограда на зиму спанбондом или агроволкном. Лозу нужно собрать в одну кучу, зафиксировать веревками и накрыть выбранным материалом в два слоя. А корни необходимо окучить холмом земли. Для украинского климата этого должно быть достаточно.

Как укрыть молодой виноград на зиму от сильных морозов

Если вы живете в регионе с суровыми заморозками до -20° и ниже, то стандартного способа может быть недостаточно. В таком случае перед утеплением на участке выкапывают канавы. На дно стоит выложить слой мульчи, например, соломы или сухих листьев. На них укладывают ветки, а уже сверху агроволокно. Затем траншею слегка присыпают землей.

Можно также обойтись без выкапывания канавы. Для этого запомните, как укрыть виноград на зиму шифером. Сначала ветки нужно замотать в 2-3 слоя агроволокна, затем положить на землю и сделать над ними "крышу" из двух длинных кусков черепицы.

