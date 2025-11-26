Десерты с тыквой обязательно стоит попробовать приготовить в сезон этого вкусного продукта.

Осенне-зимний период является идеальный временем для приготовления блюд с тыквой. Этот дешевый сезонный продукт хорошо хранится и дешево стоит. Особенно вкусными с ним получаются десерты.

Мы разобрались, как приготовить тыквенный чизкейк. Ранее мы также публиковали, как сделать брауни.

Тыквенный чизкейк - рецепт от повара

Бывший повар и кулинарный эксперт Тейлор Энн Спенсер поделилась с изданием Delish своим проверенным рецептом этого пирога.

Видео дня

Готовится тыквенный чизкейк в духовке. Для него нужно взять:

225 граммов печенья;

270 граммов сахара (+ две столовые ложки для основы);

четверть чайной ложки соли;

пять столовых ложек мягкого сливочного масла;

чайную ложку молотой корицы;

чайную ложку молотого имбиря;

0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха;

четверть чайной ложки молотой гвоздики;

225 граммов сливочного сыра;

четыре крупных яйца;

425 г тыквенного пюре;

две чайные ложки экстракта ванили.

По словам повара, тыквенный чизкейк готовится быстро, но долго выпекается и остывает. После приготовления его нужно несколько часов подержать в холодильнике. Если вы решили выбрать этот десерт, чтобы угостить гостей, то стоит приступать к выпечке накануне визита.

Устанавливаем решетку в центр духовки и разогреваем ее на 175 градусов. Форму для выпечки диаметром 23 сантиметра смазываем маслом.

Для начала сделаем основу. Печенье, сахар и соль перебиваем в блендере. Смешиваем крошку со сливочным маслом. Выкладываем эту смесь в форму, чтобы образовалось дно и бортики. Удобно утрамбовывать ложкой или стаканом.

Выпекаем около 10 минут и откладываем остывать. Переходим к начинке для пирога.

Перемешиваем сахар со специями. Добавляем сливочный сыр и взбиваем миксером несколько минут до получения мягкой кремообразной массы. Продолжаем взбивать, добавляя по одному яйца, а затем - тыквенное пюре.

Большую кастрюлю наполняем водой и доводим до кипения. Форму для выпечки с основой выкладываем на большой лист фольги и приминаем края так, чтобы сделать емкость водонепроницаемой.

Переливаем тыквенную начинку в основу. Подготовьте большую посудину для выпечки и поместите в нее форму с десертом, обернутую в фольгу. Кипяток вливаем в первую емкость так, чтобы вода доходила примерно до середины формы с чизкейком.

Осторожно перемещаем все в духовку и готовим около 85-105 минут. Края должны полностью застыть, а серединка - остаться слегка подрагивающей при движении.

Чизкейк оставляем остывать в форме около часа. Затем вынимаем из формы, остужаем до комнатной температуры и помещаем в холодильник минимум на четыре часа, а лучше - на ночь. Перед подачей украшаем взбитыми сливками.

Вас также могут заинтересовать новости: