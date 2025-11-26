Осенне-зимний период является идеальный временем для приготовления блюд с тыквой. Этот дешевый сезонный продукт хорошо хранится и дешево стоит. Особенно вкусными с ним получаются десерты.
Тыквенный чизкейк - рецепт от повара
Бывший повар и кулинарный эксперт Тейлор Энн Спенсер поделилась с изданием Delish своим проверенным рецептом этого пирога.
Готовится тыквенный чизкейк в духовке. Для него нужно взять:
- 225 граммов печенья;
- 270 граммов сахара (+ две столовые ложки для основы);
- четверть чайной ложки соли;
- пять столовых ложек мягкого сливочного масла;
- чайную ложку молотой корицы;
- чайную ложку молотого имбиря;
- 0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха;
- четверть чайной ложки молотой гвоздики;
- 225 граммов сливочного сыра;
- четыре крупных яйца;
- 425 г тыквенного пюре;
- две чайные ложки экстракта ванили.
По словам повара, тыквенный чизкейк готовится быстро, но долго выпекается и остывает. После приготовления его нужно несколько часов подержать в холодильнике. Если вы решили выбрать этот десерт, чтобы угостить гостей, то стоит приступать к выпечке накануне визита.
Устанавливаем решетку в центр духовки и разогреваем ее на 175 градусов. Форму для выпечки диаметром 23 сантиметра смазываем маслом.
Для начала сделаем основу. Печенье, сахар и соль перебиваем в блендере. Смешиваем крошку со сливочным маслом. Выкладываем эту смесь в форму, чтобы образовалось дно и бортики. Удобно утрамбовывать ложкой или стаканом.
Выпекаем около 10 минут и откладываем остывать. Переходим к начинке для пирога.
Перемешиваем сахар со специями. Добавляем сливочный сыр и взбиваем миксером несколько минут до получения мягкой кремообразной массы. Продолжаем взбивать, добавляя по одному яйца, а затем - тыквенное пюре.
Большую кастрюлю наполняем водой и доводим до кипения. Форму для выпечки с основой выкладываем на большой лист фольги и приминаем края так, чтобы сделать емкость водонепроницаемой.
Переливаем тыквенную начинку в основу. Подготовьте большую посудину для выпечки и поместите в нее форму с десертом, обернутую в фольгу. Кипяток вливаем в первую емкость так, чтобы вода доходила примерно до середины формы с чизкейком.
Осторожно перемещаем все в духовку и готовим около 85-105 минут. Края должны полностью застыть, а серединка - остаться слегка подрагивающей при движении.
Чизкейк оставляем остывать в форме около часа. Затем вынимаем из формы, остужаем до комнатной температуры и помещаем в холодильник минимум на четыре часа, а лучше - на ночь. Перед подачей украшаем взбитыми сливками.