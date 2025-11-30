Нынешняя зима в Украине будет по-европейски теплой.

Украинцам пора привыкать к мягким европейским зимам. Заморозков до -20° и двухметровых снежных сугробов в нашей стране больше не будет. Вероятно, в будущем зимние месяцы станут спокойными и дождливыми.

Любители мороза могут оказаться разочарованы тем, какая будет зима. С другой стороны, в условиях войны теплая погода предпочтительней, поскольку меньше нагружает коммунальные службы. Хотя снега в ближайшие месяцы будет достаточно.

Прогноз погоды на зиму 2025 и 2025 года

Погода на зиму ожидается аномально теплой. Об этом сообщает сайт Wisemeteo. В Киеве зимние месяцы будут очень мягкими, хоть и незначительно холоднее в сравнении с прошлогодним сезоном. Температура редко будет опускаться ниже нуля, а в самый холодный день зимы будет всего лишь -4°.

Ожидается, что декабрь будет очень пасмурным, но теплым и с большим количеством осадков - дождя и мокрого снега. После Нового года зима 2026 по-прежнему останется мягкой в целом, но с большим количеством заморозков. Завершится сезон очередным потеплением.

Из-за сочетания частых снегопадов и высокой температуры погода в Украине зимой, скорее всего, будет очень мокрой. После выпадения снег будет быстро таять, что чревато образованием гололеда. Поэтому украинцам стоит выбрать подходящую обувь.

Погода в декабре 2025

Сезон в Киеве начнется с погодных условий, которые мало отличаются от осенних. Серьезных заморозков не будет до третьей декады декабря, хотя осадки начнутся уже с 7 числа. Прогноз погоды на зиму предвещает очень малое количество солнца.

Погода в январе 2026

Январский прогноз погоды неприятно удивит тех, кто надеется на снежный Новый год. Снегопад ожидается только в период с 6 по 9, а также 12, 16 и 29 числа. Также во второй половине месяца частым явлением будут дожди. В январе нас ожидает больше заморозков, особенно по ночам.

Погода в феврале 2026

По сравнению с предыдущими месяцами станет прохладнее. Но как и вся погода на зиму 2025-2026, февраль будет теплее нормы. Увеличится количество солнечных дней, но и осадков станет больше. Почти половина месяца пройдет с дождем или снегом. Завершается зимний сезон теплой неделей с температурой около +7°.

