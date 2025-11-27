Рассказываем, как проходит мобилизация 55+ в Украине и в чем ее особенности.

В Украине до 3 февраля 2026 года продлили военное положение, а с ним и мобилизацию. Согласно законодательству, на службу могут призывать военнообязанных мужчин, которые не достигли 60-летия.

Таким образом, в 50 лет мобилизация все еще затрагивает многих людей. Однако есть и определенные нюансы, которые стоит знать. Об этом, а также о том, кого не будут призывать - далее в материале.

Мобилизация 50+ в Украине - особенности

Согласно украинскому законодательству, на службу в войско забирают военнообязанных до достижения ими 60 лет, а значит мобилизация после 50 лет проводится на общих основаниях. Таким людям нужно проходить военно-врачебную комиссию и посещать ТЦК в случае получения повестки.

В связи с этим популярный вопрос, проводится ли мобилизация 55 лет включительно или нет - не актуален, ведь это все еще в рамках допустимого возраста. Гораздо важнее состояние здоровья человека, а также наличие или отсутствие у него военной специальности, оснований для отсрочки или брони и текущих потребностей армии.

Если у мужчины востребованная военная специальность и он годен по состоянию здоровья, то его могут призвать даже в 58-59 лет.

Однако важно уточнить, что обычно таких военнообязанных не направляют на передовую или в штурмовые поздравления. Мобилизация 55+ направлена скорее на пополнение частей обеспечения, а значит после 50 лет мужчины чаще служат в тылу.

Как рассказывала заместитель Киевского ТЦК майор Лариса Козак, по ее опыту эту категорию военнообязанных направляют в логистику, водителями и тыловиками.

От мобилизации временно освобождают, если у лица есть бронирование, основания для отсрочки или оно освобождено от службы в армии. Это те кто:

не пригоден по состоянию здоровья;

имеет инвалидность любой группы;

воспитывает троих и более детей до 18 лет;

ухаживает за близкими с инвалидностью;

другие категории.

Мужчины старше 60 лет, которые достигли предельного возраста, могут служить в армии только на добровольной основе. Для них создали программу Контракт 60+. Такие лица могут пойти на небоевые должности и должны соответствовать определенным требованиям.

