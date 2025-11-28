Чтобы техника работала даже в блэкаут, попробуйте зарядить ноутбук павербанком.

Отключения электричества трудно выдерживать украинцам, которые работают удаленно. Когда света нет по 16 часов в сутки, пользоваться техникой становится невозможно. Но жизнь станет намного проще для тех, кто знает, как зарядить ноутбук от павербанка.

Сделать это вполне возможно, если правильно выбрать и подключить портативный источник питания. УНИАН пообщался с руководителем проекта Optima House Иваном Перегинцем, который рассказал, какое главное условие при выборе зарядного устройства.

Можно ли заряжать ноутбук от павербанка

По слова специалиста, работать с техникой во время блэкаутов вполне возможно - именно для этого и существуют бесперебойники и портативные источники питания.

Важно лишь правильно подбирать зарядное устройство под мощность конкретного гаджета. "Это как с транспортом: если машина рассчитана на три тонны, на нее нельзя нагружать десять", - объясняет он.

"Если использовать павербанк, рассчитанный на смартфоны с емкостью 10-20 тыс. мА/ч и мощностью 10-30 Вт, для зарядки ноутбука на 50-60 Вт, он будет работать на пределе возможностей, перегреваться и может быстро выйти из строя. В худшем случае это даже может вызвать опасную ситуацию", - добавляет Иван Иванович.

Поэтому перед тем, как зарядить ноутбук без света, важно проверить емкость павербанка. То маленькое устройство, которым мы заряжаем телефоны, не подойдет для настольных компьютеров - не хватит мощности.

Как выбрать павербанк для ноутбука

Как отмечает Иван Перегинец, фактически любой современный ноутбук можно зарядить альтернативными системами питания, в том числе и павербанком. Впрочем, важно помнить главное: для техники обычно нужны зарядные устройства мощностью от 65 до 100 Вт и емкостью около 20-30 тыс. мА/ч. Поэтому и павербанк для ноутбука должен соответствовать этим параметрам - иметь мощность около 100 Вт и емкость не менее 20 000 мА/ч.

"Проще всего представить это как обычную лампочку на 100 Вт. Соответственно, павербанк должен быть не слабее этого показателя. Это как переливать воду: если у вас есть ведро на 10 литров, то и бак должен быть примерно такой же емкости, иначе процесс не будет эффективным", - объяснил специалист.

Если мощность павербанка ниже, чем требует ноутбук, зарядка либо не произойдет, либо будет идти с чрезмерной нагрузкой. Технически устройство может "потянуть" такую работу, но это "как нести 15 кг, когда ты рассчитан на 5". Возможен перегрев, выход из строя как павербанка, так и кабеля.

"Поэтому важно, чтобы зарядное устройство соответствовало мощности гаджета - так называемой "конгруэнтности". Эту информацию всегда указывают в маркировке, поэтому при покупке следует это уточнять", - еще раз подчеркнул Иван Иванович.

Почему ноутбук не заряжается от павербанка

Если зарядить гаджет не получается, причин может быть несколько. Чаще всего это неисправные системы соединения. Другой вариант - павербанк для ноутбука настолько слаб, что устройство даже не начинает зарядку: система "понимает", что мощности мало, и просто не активирует процесс.

"Под "системами соединения" подразумеваются все способы подключения - USB, другие типы разъемов или клеммники", - поясняет эксперт.

Как заряжать ноутбук от павербанка

Для начала павербанк нужно зарядить в те часы, когда есть свет, а затем подключить к прибору. Если "родной" провод не подходит, люди часто ищут специальный переходник для зарядки ноутбука от повербанка или способы подключить ноутбук к другому источнику питания. Но здесь важно понимать принцип.

"Ноутбук обычно питается либо через USB-порт, либо через стандартную зарядку от 220 В. Если это второй вариант, то подключить его к альтернативному источнику можно через инвертор", - объясняет он.

Инвертор - это устройство, которое преобразует 12 В от аккумулятора в 220 В, то есть создает для ноутбука "имитацию" обычной розетки. В таком случае ноутбук фактически не "видит" разницы, он получает стандартные 220 В, просто не из сети, а через аккумулятор.

Павербанк работает иначе. Он дает питание через USB, поэтому может заряжать ноутбук только если модель поддерживает зарядку через USB или через USB-C PD.

"К сожалению, у разных смартфонов, ноутбуков и марок - свои разъемы, своя мощность и требования к кабелям. Поэтому лучший путь - обратиться в магазин техники или к сервисному специалисту с вашим конкретным прибором. Там подскажут, какой кабель, павербанк, EcoFlow или другой аккумуляторный блок подойдет именно для вашей модели", - подытожил Перегинец.

