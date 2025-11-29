Чтобы хлеб дольше оставался свежим, важно правильно его хранить.

Многие имели неприятный опыт с хлебом, когда только что купленный продукт быстро покрывается грибком. В такой ситуации есть соблазн отрезать заплесневелый кусок и съесть остальное, ведь жалко выбрасывать целую буханку. Но делать так не стоит.

Правила хранения выпечки редакции УНИАН рассказала врач-диетолог Евгения Розум. Эксперт объяснила, почему хлеб плесневеет и черствеет, можно ли его есть в таких случаях и насколько это вредно для организма.

Почему хлеб быстро черствеет или плесневеет

Хлеб портится в первую очередь из-за неправильных условий хранения. Раньше выпечку не хранили в полиэтиленовых пакетах, а сейчас мы и покупаем ее в супермаркете в полиэтилене, и очень часто оставляем продукт именно в этой упаковке. Именно из-за такого хранения паляница быстрее плесневеет, поскольку для этого создаются благоприятные условия:

Есть достаточное количество влаги для развития плесени. Она остается в пакете, а не испаряется.

Продукт содержит питательные вещества - углеводы, которыми "питается" плесень.

Споры бактерий, которые потом прорастают на тесте, есть везде, в том числе и в воздухе, поэтому полностью продукт мы от них защитить не можем.

Стоит обратить внимание на то, что от сегодня до завтра в пакетах хлеб нормально хранится, то есть он не заплесневеет. Но если буханка лежит на солнце или возле теплых предметов, к примеру, батарей, то в полиэтилене появится конденсат, и такой продукт быстрее испортится.

Черствение хлеба эксперт назвала нормальным явлением, ведь он взаимодействует с окружающей средой. Из него просто испаряется влага, благодаря которой он мягкий. Продукт высохнет быстрее, если мы просто оставим его открытым на столе.

Также врач объяснила, почему хлеб черствеет в бумажных пакетах - потому что бумага впитывает влагу. Если вы оставили паляницу в такой упаковке, то до завтра ее надо съесть, иначе высохнет.

Как хранить хлеб, чтобы не цвел и не черствел

Чтобы выпечка дольше оставалась свежей, ее нужно хранить в упаковке, которая проветривается. Давайте вспомним, как раньше держали этот продукт: или в льняных мешочках, или заматывали в полотно из льна. Ткань "дышит", то есть есть доступ кислорода, тесто "не запаривается" и не создаются условия для размножения плесени.

Поэтому хлеб следует хранить в полотняных мешочках, в полотенцах, которые вы специально выделите для этого, или в хлебницах с отверстиями для воздуха, или заматывать его в чистую ткань. Но не следует закладывать слишком много выпечки, иначе она испортится.

Если придерживаться таких правил, то в течение нескольких дней у вас будет свежий продукт. Конечно, буханки не будут такими воздушными, как только что из печи, но останутся пригодными для потребления.

Также врач рассказала, можно ли хранить хлеб в морозилке. Если есть лишние ломтики, или вы хотите сделать запасы, тогда продукт лучше заморозить. Делать это лучше порционно - порезать на кусочки и положить в герметичный пакет.

Что будет, если съесть хлеб с плесенью

Если такое случилось со здоровым человеком, то, скорее всего, с ним ничего плохого не случится. А негативные последствия возможны для здоровья маленьких детей, потому что у них в организме только формируются процессы детоксикации, и для лиц с ослабленным иммунитетом - беременных женщин, пожилых людей.

Плесень - это различные грибки. В ней может быть до четырех видов микроорганизмов и даже больше. И для человека несет угрозу не сама плесень, а токсины, которая она выделяет. Часть из них негативно влияет на печень, а некоторые увеличивают риск возникновения онкологических заболеваний. Вредные вещества могут накапливаться и бить по слабым местам организма. Реакция каждого на плесень индивидуальна - нет точной порции, которую можно назвать опасной, потому что для некоторых будет достаточно даже вдохнуть споры.

Первое, что делать, если съел хлеб с плесенью, это наблюдать за симптомами. Из-за испорченного хлеба возможны как тошнота, понос, боли в животе, так и аллергические реакции - в частности, высыпания на коже, удушье, бронхиальная астма. Аллергии чаще могут возникать при вдыхании спор, продуктов жизнедеятельности грибков. То есть, если заплесневелый продукт, даже упакованный, есть на кухне, то на него может реагировать человек с ослабленным организмом.

Что делать с заплесневелым хлебом или черствым

Если буханка покрылась плесенью, то единственное, что мы можем сделать для сохранения здоровья - это ее выбросить. Не стоит также давать такую выпечку птицам или скоту, потому что она токсична и для животных.

Если вас интересует, можно ли есть хлеб с плесенью, если удалить заплесневелую часть, то врач призывает так не делать. Даже если вы обрежете испорченные участки, то продукт все равно будет зараженным полностью, потому что грибки прорастают внутрь. Не спасет выпечку и термообработка - хоть высокая температура убивает бактерии, но не влияет на споры и токсины. Единственное что мы можем сделать - это взять силу воли в кулак и выбросить продукт.

Если хлеб немного зачерствел, то его можно порезать и заморозить. Также из него можно сделать сухарики. В полотняном мешочке сухарики хранятся длительное время.

А еще редакция УНИАН напоминает, что вы можете сделать домашнее удобрение из хлеба. Если вам жаль выбрасывать плесневелые остатки и вы имеете собственный огород, то это хорошее решение.

справка Евгения Розум Врач-диетолог Евгения Розум - врач-диетолог с девятилетним опытом работы. В медицине более тридцати лет. Она считает, что комплексный, интегративный подход с использованием глубоких знаний, врачебной интуиции и опыта в сотрудничестве с пациентом способствует достижению хороших и долговременных результатов. Образование получала в Национальном медицинском университете им. акад. А. А. Богомольца и Национальном университете здравоохранения Украины им. П. Л. Шупика.

