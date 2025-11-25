Рассказываем, когда зимние каникулы в Украине

Каждый год школьники уходят на зимние каникулы в Украине. При этом с начала полномасштабной войны и изменением формата обучения некоторые дни отдыха сместились.

УНИАН узнал, когда начинаются зимние каникулы в Украине. Стоит запомнить даты, чтобы правильно распланировать свое время и досуг.

Зимние каникулы 2025 - кто определяет и от чего зависят даты

Как сообщали в МОН, нынешний учебный год стартовал 1 сентября и закончится 30 июня в следующем году.

Продолжительность и структура учебного года, расписание и форма организации обучения регулируются педагогическими советами. Например, они могут решать, когда зимние каникулы.

Местные управления образования дают свои рекомендации по ориентировочным датам, но решение остается за самим учебным заведением. Оно может соглашаться с советом или выбирать другое время для школьников. Главное условие состоит в том, что общая продолжительность каникул не должна быть меньше 30 календарных дней. В остальном же педагоги могут корректировать даты в зависимости от ситуации с безопасностью и другими нюансами.

На фоне отключений электроэнергии недавно вышла рекомендация от МОН, продлить зимний отдых за счет весенних каникул и учиться потом по шесть дней в неделю. Окончательное решение будут принимать сами учебные заведения.

Когда зимние каникулы в Украине 2025 - что известно

В некоторых городах уже запланировали примерные даты, в какие школьники будут отдыхать дома. При этом то, с какого числа зимние каникулы, отличается в зависимости от области и населенного пункта.

В Киеве, как указывается на сайте Департамента образования горсовета, школьники начнут отдыхать с 25 декабря 2025 года, а на учебу вернутся только 11 января следующего года.

В Ивано-Франковске, как пишет ZAXID.NET, на каникулы выйдут на несколько дней раньше - с 22 декабря. Однако уроки стартуют в тот же день, что и в столице - 11 января.

Горсовет Ровно решил, что школьники будут отдыхать с 20 декабря по четвертое января.

В то же время, некоторые области перенесли осенние каникулы, чтобы тем самым увеличить зимние. Например, так сделали некоторые учебные заведения Полтавской, Одесской, Черновицкой и Кировоградской областей.

В целом даты каникул стоит уточнять в конкретной школе, поскольку они могут быть разными даже в рамках одного региона.

