У подзимнего посева очень много преимуществ.

То, какую морковь посадить под зиму, тревожит многих огородников. От этого зависит не только качество урожая, но и его сроки. Если выбрать подходящий сорт и правильно определить время посева, весной можно получить ранние, сочные корнеплоды, которые порадуют свежестью и вкусом.

Знание особенностей зимнего посева помогает избежать лишних хлопот и обеспечивает стабильный результат. Мы разобрались, как и когда сажать морковь под зиму, чтобы собирать овощи ящиками.

Какую морковь сажают под зиму

Как известно, зимний посев предполагает, что посадка проходит в конце осени. Земля должна быть достаточно прохладной, чтобы семена не начали прорастать перед морозами, а отдыхали до первого тепла.

Морковь, посаженная таким способом, даст всходы на несколько недель раньше и плоды лучшего качества. Растению не нужно будет активно бороться с сорняками на раннем этапе прорастания.

Выбирая, какую морковь посадить под зиму, стоит ориентироваться на ее морозостойкость и сроки созревания. Для этого хорошо подойдут такие сорта:

"Нантский";

"Шантане";

"Император";

"Амстердамский".

Теперь перейдем к самому процессу, ведь выбор семян - это только полдела.

Как правильно сеять морковь под зиму

Чтобы преуспеть, стоит соблюдать определенные правила посева. Они помогут избежать распространенных ошибок. Начнем с того, когда сеять морковь под зиму.

Нужно дождаться позднюю осень. Главный показатель - среднесуточная температура грунта. Она должна составлять около 4-6 градусов тепла.

Делаем бороздки глубиной около 2-3 сантиметров. Если почва тяжелая и содержит глину, то они должны быть около 1-2 сантиметров. Расстояние между рядками оставляем около 20 сантиметров.

Перед посадкой важно не вносить свежий навоз. Для этой культуры лучше выбрать компост или фосфорно-калийное удобрение.

Далее мульчируем почву, чтобы уменьшить риски промерзания, поедания грызунами и ветровой эрозии. Для этого притрушиваем грядки лапником, а в северных регионах - накрываем агроволокном.

С приходом тепла мульчу нужно постепенно убирать, чтобы избежать резкой перемены температуры. Если всходы будут неравномерными, можно дополнительно подсеять.

