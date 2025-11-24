Украинцам уже начали поступать средства от зимней поддержки, но рассчитаться ими можно не за все товары.

В Украине начала действовать программа "зимняя поддержка", по которой каждый гражданин может получить 1000 гривен. А родители могут оформить деньги за детей. Проект будет действовать до 30 июня 2026 года.

После получения средств украинцы задумываются, на что можно потратить зимнюю тысячу. Перечень товаров и услуг, на которые можно потратить средства, в этом году будет сокращен по сравнению с аналогичной программой прошлого года. Поэтому стоит хорошо подумать, как распорядиться деньгами.

На что можно потратить тысячу Зеленского

Все категории, в которых возможно рассчитаться средствами от государства, опубликовало Министерство экономики.

Вот куда можно потратить 1000 гривен поддержки:

оплата коммунальных услуг;

услуги почты;

продукты питания;

лекарства и изделия медицинского назначения;

книги, журналы, газеты;

благотворительность, в частности донаты армии.

Этот список совпадает с тем, на что можно потратить национальный кэшбек, то есть компенсацию за покупку украинских товаров. Правительство унифицировало условия обеих программ. Речь идет о счете "Национальный кэшбэк", на который начисляются средства от собственно кэшбэка и от "зимней поддержки".

Получить 1000 гривен от правительства можно через приложение "Дія" (для этого надо обновить его до новейшей версии) или в отделении Укрпочты. Деньги начислят только гражданам Украины, которые пока не находятся за рубежом.

Напомним, что в прошлом году также действовала "зимняя поддержка", также известная как тысяча Зеленского. Большинство украинцев рассчитывались средствами за коммуналку, мобильную связь, питание и лекарства. Также среди категорий расходов прошлого года были пополнение мобильного, кинотеатры, проезд в транспорте и платное телевидение, которые отсутствуют в перечне этого года.

Зная, куда можно потратить 1000 Зеленского, вы можете выбрать самую важную для себя категорию.

