В Украине начала действовать программа "зимняя поддержка", по которой каждый гражданин может получить 1000 гривен. А родители могут оформить деньги за детей. Проект будет действовать до 30 июня 2026 года.
После получения средств украинцы задумываются, на что можно потратить зимнюю тысячу. Перечень товаров и услуг, на которые можно потратить средства, в этом году будет сокращен по сравнению с аналогичной программой прошлого года. Поэтому стоит хорошо подумать, как распорядиться деньгами.
На что можно потратить тысячу Зеленского
Все категории, в которых возможно рассчитаться средствами от государства, опубликовало Министерство экономики.
Вот куда можно потратить 1000 гривен поддержки:
- оплата коммунальных услуг;
- услуги почты;
- продукты питания;
- лекарства и изделия медицинского назначения;
- книги, журналы, газеты;
- благотворительность, в частности донаты армии.
Этот список совпадает с тем, на что можно потратить национальный кэшбек, то есть компенсацию за покупку украинских товаров. Правительство унифицировало условия обеих программ. Речь идет о счете "Национальный кэшбэк", на который начисляются средства от собственно кэшбэка и от "зимней поддержки".
Получить 1000 гривен от правительства можно через приложение "Дія" (для этого надо обновить его до новейшей версии) или в отделении Укрпочты. Деньги начислят только гражданам Украины, которые пока не находятся за рубежом.
Напомним, что в прошлом году также действовала "зимняя поддержка", также известная как тысяча Зеленского. Большинство украинцев рассчитывались средствами за коммуналку, мобильную связь, питание и лекарства. Также среди категорий расходов прошлого года были пополнение мобильного, кинотеатры, проезд в транспорте и платное телевидение, которые отсутствуют в перечне этого года.
Зная, куда можно потратить 1000 Зеленского, вы можете выбрать самую важную для себя категорию.