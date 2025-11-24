Все украинцы "с группой" имеют право на финансовую поддержку от государства.

Граждане Украины, которые вследствие определенных заболеваний или состояний стали лицами с ограниченными возможностями, как правило, получают "группу" и выплаты. Узнайте, какими будут трудовые пенсии по инвалидности с 1 декабря 2025 года.

Пенсия по инвалидности 3 группы - сколько будут платить

Пенсия по инвалидности назначается людям, которым установлена инвалидность по решению медико-социальной экспертизы. Для того, чтобы получать выплаты, необходимо иметь страховой стаж от года до пятнадцати лет - в зависимости от возраста, когда человек получил "группу".

Согласно информации на официальном сайте ПФУ, третья группа инвалидности дает гарантию, что человек будет получать пенсию, которая равна половине от выплат по возрасту. Это значит, что ПФУ сначала считает, в каком размере начислены украинцу выплаты по старости, и именно от них зависит итоговая сумма "помощи по группе".

Кроме того, пенсия по инвалидности в Украине - не единственный вид выплат, на которые может рассчитывать человек. Людям дополнительно положены различные надбавки и пособия:

неработающий пенсионер с третьей группой, на содержании которого находится несовершеннолетний ребенок, может получить 150 гривень;

одинокий человек пенсионного возраста с инвалидностью 3 группы имеет право на доплату в размере 50 гривень, если не получает никакой финансовой поддержки "на уход".

Вместе с этим механику выплат украинцам с инвалидностью регулирует и постановление Кабмина №265, где сказано, что если размер ежемесячной финансовой помощи меньше, чем прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, люди будут получать ежемесячную надбавку, чтобы достичь этого показателя.

В реальной жизни это выглядит так - прожиточный минимум для людей, которые не могут работать, по состоянию на 24 ноября 2025 года составляет 2361 гривню. Если ежемесячная пенсия по инвалидности равна, например, 2000 гривень, то человеку будут доплачивать 361 гривню.

Кто из военных может получать выплаты по инвалидности

Военная пенсия по инвалидности 3 группы или любой другой назначается, если военнослужащий получил соответствующий статус во время службы, в течение трех месяцев после увольнения из ВСУ или гораздо позднее, но только если состояние (заболевание), приведшее к инвалидности, наступило не позднее, чем через 90 дней после увольнения.

Точный размер выплат зависит от группы, но ПФУ пишет, что сумма зависит от денежного обеспечения военнослужащего. Так, защитники Украины с третьей группой, которые стали лицами с инвалидностью из-за войны, получат 60% от денежного обеспечения, другие лица - 40%. При этом важно понимать, что пенсия по инвалидности для военных с третьей группой не может быть меньше 9478 гривень.

Пенсия по инвалидности для "чернобыльцев" с 1 декабря

Украинцы, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, и получившие соответствующий статус, также имеют право на пенсию. Если человеку установлена 3 группа инвалидности - сколько платят, разобраться нетрудно.

Рассчитывая сумму выплат, ПФУ учитывает зарплату, которую получал человек с 1986 по 1990 год, или отталкивается от размера "минималки", установленной на 1 января текущего года. Украинцы, которые получили увечья или заболевания именно из-за Чернобыльской катастрофы, и стали лицами с инвалидностью 3 группы, будут получать как минимум 6077, 70 гривень. Ликвидаторам насчитают больше - 60% от средней зарплаты по Украине после уплаты налогов и страховых взносов. С 1 марта 2025 года сумма составляет 10 491,96 гривень.

