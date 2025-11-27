Нежная и пышная запеканка получается с первого раза.

Одним из самых любимых домашних десертов украинцев считается творожная запеканка. Идея до гениального простая: все ингредиенты смешиваются и запекаются в форме. Получается нежная однородная масса с творожным вкусом и ванильным ароматом. Как правило, блюдо сметают до крошки в первый же день.

Мы расскажем, как готовится особенно пышная творожная запеканка с манкой. Рецепт понравится тем, кто не любит взвешивать каждый продукт, поскольку количество всех ингредиентов кратно трем.

Запеканка творожная с манкой "Всего по 3"

Для блюда берите творог не менее 5-9% жирности. Не делайте десерт из обезжиренного продукта, иначе он получится слишком сухим и тонким. Важно, чтобы все составляющие были свежими.

Запеканка из творога готовится из таких ингредиентов:

600 граммов творога;

3 куриных яйца;

3 столовые ложки сметаны;

3 столовые ложки манки;

3 столовые ложки сахара;

3 столовые ложки изюма;

третья часть лимона;

щепотка ванилина;

щепотка сахара.

Если для вас это слишком простая творожная запеканка - рецепт можно дополнить фруктами или сделать заливку сверху.

Изюм залить кипятком и оставить размягчаться на 10 минут. У яиц разделить белки и желтки. Последние смешать с творогом, сметаной, манкой, сахаром, солью и ванилином. Взбить массу блендером до однородности.

К творожной смеси добавить изюм. С лимона снять цедру на самой мелкой терке и также всыпать в тесто. Затем тщательно перемешать ложкой, чтобы не было комочков.

Включите разогреваться духовку до 180°. Затем в отдельной тарелке взбейте белки блендером до устойчивой пены. На это уйдет около 5-7 минут. Шаг можно пропустить, но тогда творожная запеканка с манкой не получится такой пышной. Вмешайте белки в основную массу осторожно и постепенно, чтобы не лопнули пузырьки воздуха.

Форму для выпечки выстелить пергаментом. Равномерно распределите тесто. Творожная запеканка в духовке готовится около 40-50 минут при 180° при режиме "Верх+низ". Если хотите получить духмяную корочку, то за 10 минут до окончания включите конвекцию.

Готовность блюда проверяйте зубочисткой. Если после протыкания она осталась сухой, то десерт готов. Запеканка с творогом вкусная как в горячем виде, так и остывшая.

