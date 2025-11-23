Ошибка может привести как к поломке техники, так и к пожару в помещении.

Удлинителями и переходниками пользуются многие люди, если в доме мало розеток. И если с тем, можно ли подключать холодильник через удлинитель, украинцы более-менее разобрались, но к остальной технике остались вопросы. Узнайте, безопасен ли удлинитель для бытовой техники в принципе, и какие устройства лучше с его помощью не питать.

Какие приборы нельзя включать через удлинитель - список

Издание BGR пишет, что во всем мире люди с развитием технологий нуждаются в большем количестве розеток, чем это было ранее. Нужно заряжать телефоны, часы и наушники, держать в "боевой готовности" популярную бытовую технику. Однако прежде, чем нести вилку к переносной розетке, стоит знать, можно ли включать стиралку через удлинитель и не сломаются ли от такого взаимодействия другие устройства.

И удлинители, и сетевые фильтры рассчитаны на определенную нагрузку, и имеют ограниченный срок службы. Если регулярно подключать к сети приборы бездумно, создавая перегрузку, рано или поздно это может привести к пожару. В лучшем случае удлинитель или сетевой фильтр просто расплавятся, в худшем - сгорит квартира. Запомните список устройств, для питания которых желательно обойтись обычной розеткой.

Мощная кухонная техника

Холодильники, духовые шкафы, микроволновки, аэрогрили, фритюрницы и другие "тяжелые" устройства нельзя подключать к удлинителям, стандартная нагрузка которых составляет около 1800 Вт. Вышеперечисленным устройствам требуется гораздо больше энергии для охлаждения или нагревания, и если несколько мощных приборов будут подключены к одному и тому же удлинителю, он может не выдержать и сгореть. Даже если внутри гаджета есть защита от перегрузок, лучше не рисковать своей безопасностью.

Второй удлинитель

Эксперты отмечают, что нельзя включать через удлинитель второй такой же удлинитель или сетевой фильтр. Если вам кажется, что таким образом удастся повысить допустимый предел мощности, то вы ошибаетесь - это не так происходит. Любое устройство, особенно потребляющее много энергии, подключенное к удлинителю, который, в свою очередь, питается от другого удлинителя - это прямое нарушение пожарной безопасности. Вы получите лишь перегрев цепи и сгоревший прибор, если не сразу, то чуть позже.

Более того - в случае, когда напряжение в розетке по какой-то причине падает, приборы, подключенные к удлинителю, начинают работать активнее, чтобы "добрать" необходимое напряжение. Все это становится причиной перегрузки и, опять же, короткого замыкания в сети или возгорания самого устройства.

Электрические инструменты

Дрели, перфораторы, шлифовальные машинки и другие похожие "помощники" в ремонтных работах лучше подключать через розетку. Некоторые из этих инструментов просто имеют высокую номинальную нагрузку, в то время как другие, оборудованные электродвигателями, могут создавать скачки напряжения, способные перегрузить удлинитель или сетевой фильтр. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваше рабочее место или гараж стали источником пожара, подключайте электроинструмент к соответствующим розеткам.

Медицинское оборудование

Специальные устройства, предназначенные для поддержания жизнедеятельности человека, включаются только в розетку. Корректность их работы зависит от напряжения в сети, причем, стабильного, чего удлинитель обеспечить точно не может, особенно если он не самый качественный. Такой "тандем" может привести к к неточным показаниям или сбоям в работе устройства.

Некоторые сетевые фильтры оснащены специальным щитком, который автоматически отключает подключенный прибор, если напряжение в сети падает. Как вы понимаете, если от медицинского оборудования зависит жизнь человека, такой шаг приведет к плачевным последствиям. Именно поэтому такие сложные устройства подключаются или к розеткам, или к специальным медицинским сетевым фильтрам, созданным для такой чувствительной техники.

