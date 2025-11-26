Пряный домашний хрен получается гораздо вкуснее покупных соусов.

Если спросить украинцев, какой их любимый соус, то многие назовут хрен со свеклой. Дуэт из двух овощей создает приятный жгучий вкус. Закуска на 100% натуральная, а с приготовлением справятся даже новички. К тому же оба растения имеют массу полезных свойств. С таким соусом холодец или свиные отбивные заиграют новыми красками.

Самый простой рецепт хрена со свеклой

При приготовлении учитывайте, что чем старше корнеплод, тем более жгучим становится. Если хотите получить мягкий вкус, то берите овощ возрастом не больше года. Свекла может быть как сырой, так и вареной - главное, чтобы была сочная.

Рецепт хрена по-украински включает такие ингредиенты:

пять корней хрена;

мелкая свекла или половина крупной;

чайная ложка сахара;

чайная ложка уксуса;

половина чайной ложки соли.

Корнеплод тщательно помыть, очистить от кожуры и нарезать небольшими кусочками. Если он старый, то рекомендуется замочить в воде на 12 часов - это вернет растению сочность. Затем хрен нужно измельчить на терке, в мясорубке или в блендере. Делать это лучше в проветриваемом помещении, иначе аромат останется надолго.

Свеклу натереть на самой мелкой терке над большой миской. Затем процедить сок через сито или марлю. Жидкость вмешать к массе из хрена. Если хотите получить максимально жгучий соус, то саму свекольную мякоть добавлять не нужно. В противном случае смесь разбавьте свеклой.

Теперь вводим специи и пробуем блюдо на вкус. По желанию добавьте еще сахара, уксуса или лимонного сока. Помните, что созревшая масса будет более острой, чем сейчас.

Готовый хрен со свеклой в домашних условиях выкладываем в стерильные банки. Масса должна быть густой, но легко намазываться на хлеб. При необходимости разбавляем водой. Оставляем закуску дозреть минимум на сутки, а в идеале - на месяц. За это время она наберется остроты.

Этот рецепт хрена по-домашнему считается классическим. Но с ним можно экспериментировать. Попробуйте вариант с добавлением майонеза или сметаны. А для более сладковатого привкуса можно вмешать четвертину тертого яблока.

