Подготовили 3 вкусных варианта, как приготовить какао без усилий и сложностей.

У каждой хозяйки есть свой способ, как правильно готовить какао. Часто он достается "в наследство" от мамы или бабушки. В то же время нет смысла зацикливаться только на одном варианте.

Мы подобрали 3 разных рецепта, которые стоит попробовать, чтобы разнообразить свой "арсенал".

Классический рецепт какао с молоком

Это очень простой и базовый способ, как приготовить какао на молоке. Напиток получается с насыщенным и богатым вкусом. Для двух порций берем:

500 миллилитров молока;

20 граммов какао;

щепотку соли;

30 граммов сахара.

Молоко переливаем в сотейник и ставим нагреваться. В чашку насыпаем какао и сахар, слегка смешиваем их.

Когда молоко станет горячим, отлейте немного в чашку и перемешайте, чтобы не было комочков. Переливаем в сотейник и продолжаем нагревать. Внимательно следите за жидкостью. Когда по краям появятся пузырьки, сразу выключаем. Молоко очень быстро может выкипеть на плиту, так что оставлять его и куда-то уходить не стоит.

Какао на воде - рецепт

Упрощенный вариант напитка, который подойдет для тех, кто не любит вкус молока. Также этот способ, как приготовить какао, хорош тем, что посуды останется минимум. Для него берем:

300 миллилитров воды;

чайную ложку с горкой какао;

столовую ложку сахара;

специи по вкусу;

горсть маршмеллоу.

В чашки, из которых будете пить напиток, насыпаем какао, сахар и специи. Воду доводим до кипения и разливаем по емкостям. Хорошо перемешиваем, заваривая и доводя до однородности.

Стоит дать ему слегка остыть, посыпать воздушным зефирками и только потом уже пить. По желанию можно слегка обжечь горелкой их сверху для карамельного вкуса,

Рецепт какао на молоке и воде

Напиток будет насыщенным, вкусным и с теплым нотками ванили. Для приготовления берем:

три столовые ложки сахара;

четыре столовые ложки какао;

щепотку соли;

100 миллилитров кипятка;

700 миллилитров молока;

пакетик ванильного сахара.

Подготовив ингредиенты, можно перейти к тому, как сварить какао на молоке и воде в кастрюле. В емкость всыпаем сахар, какао и соль. Вливаем к ним кипяток и варим две минуты на среднем огне, помешивая венчиком.

Вливаем к смеси молоко и продолжаем нагревать. Когда над поверхностью появится пар, убираем кастрюльку с огня. Всыпаем ванильный сахар и перемешиваем. Готовый напиток разливаем по чашка и подаем. По этому рецепту получается четыре порции.

