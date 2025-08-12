Выставка начнётся уже 19 августа в 21:00.

Организаторы игровой выставки Gamescom 2025 готовятся побить сразу несколько собственных рекордов. Как сообщили в пресс-релизе ивента, в этом году в Кёльн приедет более 1500 участников из 72 стран, это максимальный показатель за всю историю мероприятия, стартовавшего в 2009 году.

Церемония открытия впервые пройдёт в первом зале комплекса, рассчитанном на 5 тысяч зрителей и оснащённом новейшей инфраструктурой. Под саму выставку выделят 233 тысячи квадратных метров, ещё один рекорд, ставший возможным благодаря масштабным инвестициям в расширение и улучшение площадки.

Список компаний, которые привезут свои проекты в Кёльн, впечатляет: Nintendo, Xbox, 2K, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard Entertainment, CD Projekt RED, Krafton, Netflix и другие.

Точно известно, что Capcom на церемонии открытия покажет Resident Evil Requiem. Ожидается новый трейлер или геймплей, а гости выставки смогут лично опробовать демоверсию грядущего хоррора.

Gamescom 2025 стартует 19 августа в 21:00 по Киеву.

Ранее глава Take-Two объяснил, почему они так долго делают BioShock 4. Штраус Зельник заверил, что игра ни в коем случае не будет отменена, но и на Gamescom её, понятно, можно не ждать.

