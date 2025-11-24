Любая хозяйка сможет приготовить такое угощение.

Маринованную капусту можно делать и летом, и зимой - овощ продается в магазинах практически круглый год, лишь цена на него отличается в зависимости от сезона. Тем не менее, если вы хотите, чтобы хрустящая маринованная цветная капуста была на вашем столе - скорее записывайте самые удачные рецепты.

Самая вкусная маринованная цветная капуста с морковью и перцем

Пикантная закуска, которая точно понравится всем украинцам - готовится очень просто, а удовольствие получите колоссальное.

Ингредиенты:

1 кг цветной капусты;

0.5 кг болгарского перца;

0.5 кг моркови;

пучок петрушки;

200 мл подсолнечного масла;

170 мл 9% уксуса;

250 гр сахара;

2-3 ст.л соли;

6 зубчиков чеснока;

1 ч.л молотого перца;

1 л охлажденной кипяченной воды.

Свежую цветную капусту нужно разобрать на соцветия, промыть под проточной водой. Морковь почистить, натереть на терке или нарезать тонкой соломкой, так же точно поступить с перцем. Измельчить чеснок, а петрушку нашинковать. В небольшой кастрюле вскипятить полтора литра воды, опустить туда капусту, дождаться, пока жидкость снова закипит, и проварить ее 5 минут, потом откинуть на сито и остудить.

В отдельной миске сделать маринад, смешать литр холодной кипяченой воды, масло, уксус, соль, сахар, перец, чеснок, тщательно перемешать до растворения. В пластиковую миску выложить остывшую капусту, морковь, перец и петрушку, залить маринадом, перемешать. Миску накрыть пищевой пленкой и поставить емкость в холодильник на ночь, чтобы овощи замариновались. К утру у вас будет готова маринованная цветная капуста - рецепт, как видите, элементарный, но закуска получается очень вкусной.

Маринованная цветная капуста по-корейски

Еще один удачный метод приготовления овоща - он получается более острым, чем в первом рецепте, но тоже приходится очень кстати.

Ингредиенты:

одна цветная капуста (вес около 600 граммов);

одна морковь;

два зубчика чеснока;

пучок петрушки;

чайная ложка молотого кориандра;

половина чайной ложки красного молотого перца;

три столовых ложки сока лимона;

три столовых ложки подсолнечного масла;

полторы столовых ложки сахара;

соль.

Начинать нужно так же, как и в рецепте выше - разобрать капусту на соцветия, промыть ее, отварить в кипящей воде, затем откинуть на сито и остудить. В отдельную маленькую кастрюлю вылить 4-5 ст.л капустного отвара, 2 ч.л соли, сахар, сок лимона и масло. Поставить на огонь и варить, пока сахар и соль не растворятся. Морковь почистить, помыть, натереть на терке, соединить в миске с капустой и измельченной петрушкой.

Туда же добавить чеснок, пропущенный через пресс, молотый кориандр и красный перец. Овощи залить маринадом, перемешать, поставить в холодильник на 1 час. Маринованная цветная капуста по-корейски хорошо пропитается, если за это время ее пару раз перемешать.

