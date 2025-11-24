Маринованную капусту можно делать и летом, и зимой - овощ продается в магазинах практически круглый год, лишь цена на него отличается в зависимости от сезона. Тем не менее, если вы хотите, чтобы хрустящая маринованная цветная капуста была на вашем столе - скорее записывайте самые удачные рецепты.
Самая вкусная маринованная цветная капуста с морковью и перцем
Пикантная закуска, которая точно понравится всем украинцам - готовится очень просто, а удовольствие получите колоссальное.
Ингредиенты:
- 1 кг цветной капусты;
- 0.5 кг болгарского перца;
- 0.5 кг моркови;
- пучок петрушки;
- 200 мл подсолнечного масла;
- 170 мл 9% уксуса;
- 250 гр сахара;
- 2-3 ст.л соли;
- 6 зубчиков чеснока;
- 1 ч.л молотого перца;
- 1 л охлажденной кипяченной воды.
Свежую цветную капусту нужно разобрать на соцветия, промыть под проточной водой. Морковь почистить, натереть на терке или нарезать тонкой соломкой, так же точно поступить с перцем. Измельчить чеснок, а петрушку нашинковать. В небольшой кастрюле вскипятить полтора литра воды, опустить туда капусту, дождаться, пока жидкость снова закипит, и проварить ее 5 минут, потом откинуть на сито и остудить.
В отдельной миске сделать маринад, смешать литр холодной кипяченой воды, масло, уксус, соль, сахар, перец, чеснок, тщательно перемешать до растворения. В пластиковую миску выложить остывшую капусту, морковь, перец и петрушку, залить маринадом, перемешать. Миску накрыть пищевой пленкой и поставить емкость в холодильник на ночь, чтобы овощи замариновались. К утру у вас будет готова маринованная цветная капуста - рецепт, как видите, элементарный, но закуска получается очень вкусной.
Маринованная цветная капуста по-корейски
Еще один удачный метод приготовления овоща - он получается более острым, чем в первом рецепте, но тоже приходится очень кстати.
Ингредиенты:
- одна цветная капуста (вес около 600 граммов);
- одна морковь;
- два зубчика чеснока;
- пучок петрушки;
- чайная ложка молотого кориандра;
- половина чайной ложки красного молотого перца;
- три столовых ложки сока лимона;
- три столовых ложки подсолнечного масла;
- полторы столовых ложки сахара;
- соль.
Начинать нужно так же, как и в рецепте выше - разобрать капусту на соцветия, промыть ее, отварить в кипящей воде, затем откинуть на сито и остудить. В отдельную маленькую кастрюлю вылить 4-5 ст.л капустного отвара, 2 ч.л соли, сахар, сок лимона и масло. Поставить на огонь и варить, пока сахар и соль не растворятся. Морковь почистить, помыть, натереть на терке, соединить в миске с капустой и измельченной петрушкой.
Туда же добавить чеснок, пропущенный через пресс, молотый кориандр и красный перец. Овощи залить маринадом, перемешать, поставить в холодильник на 1 час. Маринованная цветная капуста по-корейски хорошо пропитается, если за это время ее пару раз перемешать.