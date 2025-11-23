Новый год 2026 в Украине пройдет в условиях военного положения.

Украинцы отметят многочисленные праздники в декабре, но самым любимым для многих из нас будет Новый год 2026. Это торжество мы отметим во время войны. Несомненно, в новогоднюю ночь все граждане загадают одинаковое желание о нашей скорейшей победе и наступлении мира. Мы разобрались, сколько продлятся выходные, как отмечается торжество и какие у него есть народные обычаи.

Видео дня

Когда будет Новый год 2026

Праздник всегда отмечается одну и ту же дату - 1 января. Наступающее торжество выпадает на воскресенье. Зная, какого числа будет Новый год в 2026 году можно планировать праздничные мероприятия на эту дату.

Через сколько дней будет Новый год 2026

Многие с нетерпением ждут праздник и надеются на новогоднее чудо. Некоторые сайты ведут онлайн-отсчет до торжества. К примеру, сервис godinnik.ua даже показывает, сколько секунд до Нового года 2026. Это время актуально для всей Украины.

Как будем отдыхать на Новый год в 2026 году

Верховная Рада продлила военное положение до 3 февраля. Новогодние выходные 2026 пройдут в этот период, поэтому праздник состоится с некоторыми ограничениями. К примеру, в праздничную ночь действует комендантский час и запрещено запускать фейерверки.

Из-за войны отменяется норма о дополнительных датах отдыха. Работодатели могут, но не обязаны предоставить нерабочие дни работникам. Однако 1 января и так является воскресеньем. Поэтому у нас будут выходные на Новый год 2026, но 2 числа нужно выйти на работу.

Как отмечает Новый год 2026 Украина

В честь события многие украинцы приглашают родственников в гости и устраивают застолье. Во время празднования проводят разные ритуалы и обсуждают итоги прошедшего года. Люди отсчитывают по секундам, когда Новый год 2026, и в мгновение смены дат загадывают желание.

В народных обычаях на 31 декабря и 1 января соответственно приходятся праздники Василя и Маланки, поскольку православная церковь чествует преподобную Меланию и Василия Великого. У наших предков было принято собираться за ужином с родными и готовить щедрую кутью.

Молодежь на Маланку одевается в театральные костюмы, водит "козу" (наряженного юношу), ходит по соседям и поет щедривки. Считается, что чем лучше дети выступают и задабривают хозяев, тем более щедрое получают угощенье.

Вас также могут заинтересовать новости: