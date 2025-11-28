Многие хозяйки подаются яркие и вкусные тарталетки на праздничный стол. Они позволяют разнообразить меню и удивить гостей чем-то новым, ведь можно делать разную начинку.
Эти закуски стоит попробовать сделать на Рождество или Новый год. Мы подобрали несколько интересных и обалденных вариантов.
- Тарталетки с крабовыми палочками
- Тарталетки с печенью трески
- Тарталетки с красной рыбой
- Тарталетки - рецепт с мидиями
Тарталетки с крабовыми палочками
Этот рецепт можно считать одним из классических и проверенных временем. Для него нужно взять:
- восемь тарталеток;
- 180 граммов крабовых палочек;
- один плавленый сыр;
- одно яйцо;
- два-три зубца чеснока;
- одну-две столовые ложки майонеза;
- соль;
- перец;
- зелень;
- черный кунжут.
Яйцо отвариваем вкрутую. Сыр натираем на мелкой терке, а крабовые палочки и яйцо мелко нарезаем. Выдавливаем к ним чеснок и всыпаем рубленую зелень. Добавляем специи, майонез и все перемешиваем до однородности.
Начиняем корзиночки начинкой и украшает кунжутом. Тарталетки с крабовыми палочками готовы к подаче.
Тарталетки с печенью трески
Такая закуска обязательно понравится гостям. Она сытная и с ярким вкусом. Для приготовления надо взять:
- 12 тарталеток;
- упаковку печени трески;
- половину среднего помидора;
- один стебель зеленого лука;
- одну веточку укропа;
- два яйца;
- половину большого авокадо;
- столовую ложку сливочного сыра;
- щепотку черного перца;
- щепотку соли;
- щепотку сушеного чеснока.
Помидор мелко нарезаем кубиком и рубим зелень. Яйца отвариваем и натираем на мелкой терке. Авокадо разминаем вилкой вместе с крем-сыром.
Печень трески достаем с упаковки и промакиваем салфеткой от жира. Добавляем ее, помидоры, яйца, зелень и специи к авокадо и перемешиваем.
Наполняем корзиночки начинкой. По желанию можно дополнительно украсить тарталетки с печенью трески зеленью.
Тарталетки с красной рыбой
Это еще одна небезызвестная классика. Семга частый гость на праздничном столе - ее подают на кусочках багета и выложенной на тарелках. Мы предлагаем использовать ее для приготовления закусок. Берем:
- 12 тарталеток;
- 200 граммов красной рыбы;
- 200 граммов творожного сыра;
- зелень.
Зелень промываем, обсушиваем салфеткой и мелко рубим. Нужно отделить 50 граммов рыбы и нарезать мелким кубиком.
Перемешиваем сыр, рыбу и зелень до однородности. Если масса слишком густая и видно, что ее будет тяжело аккуратно поместить в тарталетки с красной рыбой, можно влить совсем немного жирных сливок и перемешать. Делим начинку между тарталетками.
Рыбу нарезаем на тонкие длинные полоски. Сворачиваем их в виде розочки (по спирали) и выкладываем в центр тарталеток.
С помощью зелени делаем импровизированные "листики" для рыбных цветов. Подавать закуску нужно сразу.
Тарталетки - рецепт с мидиями
Это необычное блюдо, которое точно удивит ваших гостей. Мидии можно взять замороженные или маринованные. В целом для приготовления берем:
- 200 граммов мидий (вареных);
- 100 граммов крем-сыра;
- чайную ложку лимонного сока;
- несколько веточек свежего укропа;
- 10 тарталеток.
Смешиваем сливочный сыр с лимонным соком до однородности. Начиняем тарталетки кремовой начинкой и выкладываем сверху по две-три мидии. Напоследок украшаем их свежей зеленью и тарталетки с мидиями можно подавать.