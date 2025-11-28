Тарталетки давно стали неотъемлемым атрибутом праздничного стола.

Многие хозяйки подаются яркие и вкусные тарталетки на праздничный стол. Они позволяют разнообразить меню и удивить гостей чем-то новым, ведь можно делать разную начинку.

Эти закуски стоит попробовать сделать на Рождество или Новый год. Мы подобрали несколько интересных и обалденных вариантов.

Тарталетки с крабовыми палочками

Этот рецепт можно считать одним из классических и проверенных временем. Для него нужно взять:

восемь тарталеток;

180 граммов крабовых палочек;

один плавленый сыр;

одно яйцо;

два-три зубца чеснока;

одну-две столовые ложки майонеза;

соль;

перец;

зелень;

черный кунжут.

Яйцо отвариваем вкрутую. Сыр натираем на мелкой терке, а крабовые палочки и яйцо мелко нарезаем. Выдавливаем к ним чеснок и всыпаем рубленую зелень. Добавляем специи, майонез и все перемешиваем до однородности.

Начиняем корзиночки начинкой и украшает кунжутом. Тарталетки с крабовыми палочками готовы к подаче.

Тарталетки с печенью трески

Такая закуска обязательно понравится гостям. Она сытная и с ярким вкусом. Для приготовления надо взять:

12 тарталеток;

упаковку печени трески;

половину среднего помидора;

один стебель зеленого лука;

одну веточку укропа;

два яйца;

половину большого авокадо;

столовую ложку сливочного сыра;

щепотку черного перца;

щепотку соли;

щепотку сушеного чеснока.

Помидор мелко нарезаем кубиком и рубим зелень. Яйца отвариваем и натираем на мелкой терке. Авокадо разминаем вилкой вместе с крем-сыром.

Печень трески достаем с упаковки и промакиваем салфеткой от жира. Добавляем ее, помидоры, яйца, зелень и специи к авокадо и перемешиваем.

Наполняем корзиночки начинкой. По желанию можно дополнительно украсить тарталетки с печенью трески зеленью.

Тарталетки с красной рыбой

Это еще одна небезызвестная классика. Семга частый гость на праздничном столе - ее подают на кусочках багета и выложенной на тарелках. Мы предлагаем использовать ее для приготовления закусок. Берем:

12 тарталеток;

200 граммов красной рыбы;

200 граммов творожного сыра;

зелень.

Зелень промываем, обсушиваем салфеткой и мелко рубим. Нужно отделить 50 граммов рыбы и нарезать мелким кубиком.

Перемешиваем сыр, рыбу и зелень до однородности. Если масса слишком густая и видно, что ее будет тяжело аккуратно поместить в тарталетки с красной рыбой, можно влить совсем немного жирных сливок и перемешать. Делим начинку между тарталетками.

Рыбу нарезаем на тонкие длинные полоски. Сворачиваем их в виде розочки (по спирали) и выкладываем в центр тарталеток.

С помощью зелени делаем импровизированные "листики" для рыбных цветов. Подавать закуску нужно сразу.

Тарталетки - рецепт с мидиями

Это необычное блюдо, которое точно удивит ваших гостей. Мидии можно взять замороженные или маринованные. В целом для приготовления берем:

200 граммов мидий (вареных);

100 граммов крем-сыра;

чайную ложку лимонного сока;

несколько веточек свежего укропа;

10 тарталеток.

Смешиваем сливочный сыр с лимонным соком до однородности. Начиняем тарталетки кремовой начинкой и выкладываем сверху по две-три мидии. Напоследок украшаем их свежей зеленью и тарталетки с мидиями можно подавать.

