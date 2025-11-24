Адвокат назвала категории украинцев, которые освобождают от оплаты коммунальных услуг во время войны.

Из-за войны и высокой инфляции сумма в платежках ЖКХ становится тяжелым бременем для многих украинцев. Поэтому немало людей интересуются, кто имеет льготы на оплату коммунальных услуг. Адвокат-партнер АО "Lawyer HUB" Мария Конрадий эксклюзивно для УНИАН рассказала, какие категории будут освобождены от такой обязанности и будет ли наказание для тех, кто накопит долг.

Видео дня

Нужно ли платить за коммунальные услуги во время войны

В Украине не принят закон, которым было бы предусмотрено освобождение всех потребителей от уплаты по платежкам. Поэтому однозначно - платить за них во время войны нужно, отмечает эксперт.

В то же время есть исключительные категории граждан, кто может не платить за коммунальные услуги. Адвокат объяснила, в каких случаях это возможно.

Кто может не платить за коммунальные услуги во время войны

Начисление платы за некоторые жилищные услуги не осуществляется, если жилье уничтожено или стало непригодным для проживания в результате боевых действий, это предусмотрено постановлением Кабмина №206. В таком случае владельца могут освободить от коммуналки за период после уничтожения или серьезного повреждения дома. Но это не происходит автоматически.

Для освобождения от платы владельцу необходимо обратиться к своему оператору системы. Его представители должны выехать на место происшествия, составить акт, подтверждающий, что света или газа действительно нет из-за разрушения жилища.

Также нужно добиться официального признания того, что жилье было повреждено или уничтожено (подать сообщение в ЦНАП или "Дію", получить отчет от военной администрации или ГСЧС, информация должна быть внесена в Государственный реестр поврежденного имущества). И после этого плата не будет начисляться.

Также среди тех, кто из украинцев может не платить за коммуналку - люди, которым услуга не предоставлялась. К примеру, если не было теплоснабжения или водоснабжения, пользователи не обязаны платить за то, чего не получали.

Владельцу необходимо самостоятельно доказать, что газ или свет действительно отсутствовали. Можно обратиться к оператору или поставщику с заявлением, в котором просите предоставить объемы потребления. Сотрудники должны выехать на место или проверить информацию по базе. Позже владельца жилья могут освободить от оплаты за период отсутствия.

Нужно ли платить за коммунальные услуги переселенцам

Если переселенцы приехали с прифронтовой территории и снимают жилье, то они платят за коммуналку как и остальные потребители. Справка внутренне перемещенного лица в таком случае не дает им права на льготы.

Но если ВПЛ проживают в жилье, которое им предоставили бесплатно на государственном или коммунальном уровне, то в таком случае все зависит от правил конкретной программы. Адвокат подробнее рассказала, нужно ли платить за коммуналку в таких случаях: "Часто я встречала, что проживание для ВПЛ бесплатное, но платежки они должны оплачивать или частично, или полностью. Решение по оплате каждая община принимает отдельно".

Если лица оставили свое родное жилье, то нужно передать показания счетчиков или подать заявление в компанию-поставщика об отсутствии проживания, и благодаря этому им уменьшат или обнулят сумму за ЖКХ.

Нужно ли платить за коммунальные услуги в зоне боевых действий

В прифронтовых громадах иногда местные власти сами принимают решение о начислении платежей. Обычно от людей не требуется оплата коммунальных услуг в связи с тем, что они должным образом не предоставляются из-за боевых действий.

Что будет если не платить коммунальные услуги

Если не платить по счетам, то формируется долг. Взыскание суммы задолженности через суд может осуществлять оператор системы распределения или поставщик.

На время военного положения в Украине запрещено начислять пеню. "Но на практике я не раз встречала, что операторы продолжают начислять пеню на сумму долга. Это можно обжаловать. Как следствие - судебный приказ должен быть отменен, но сама задолженность никуда не денется, и ее могут взыскать с пользователя в судебном порядке", - объясняет адвокат.

Если люди не могут оплатить счета, то лучше не ждать накопления долгов, потому что потом возникнут дополнительные расходы. Потребители должны знать, что если их отключают из-за задолженности, то они потом будут обязаны заплатить не только за подключение, но и отключение. Эти суммы могут варьироваться от 100 гривен до нескольких тысяч.

Специалист объяснила особенности взыскания задолженности за коммунальные услуги во время военного положения. Если поставщик или оператор обратится в суд и выиграет дело, то с владельца будет взыскан не только долг, а и судебный сбор, который сейчас составляет 3028 гривень. После этого у владельца будет еще одна проблема - исполнительная служба арестует его имущество, и ему придется платить еще и исполнительный сбор (10% от долга).

"Я советую в случае возникновения трудностей с оплатой к оператору, с которым заключен договор, с заявлением с просьбой о реструктуризации долга. После заключения такого документа сумму задолженности вам разобьют на определенный период: обычно - до года, иногда - даже на 3 года", - подытожила эксперт.

справка Мария Конрадий адвокат Окончила Харьковский национальный университет внутренних дел (специальность - правоведение). Более 10 лет занимала должности ведущего юрисконсульта на предприятиях, последнее место работы - АО «Полтаваоблэнерго». С июня 2023 года занимается адвокатской деятельностью.

Вас также могут заинтересовать новости: