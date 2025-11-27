Рассказываем, как заставить декабрист цвести.

Рождественник или декабрист - это очаровательное комнатное растение, которое цветет в зимние месяцы. Хотя он достаточно неприхотлив, его все равно нужно обеспечить правильным уходом.

Мы разобрались, как правильно поливать декабрист в домашних условиях, чтобы он цвел и радовал своим здоровым видом.

Как часто поливать декабрист

В природе эти тропические растения растут в лесах Южной Америке. В связи с этим очень важно знать, как поливать рождественник. Недостаток или переизбыток влаги может вызвать проблемы.

Видео дня

Частота полива зависит от многих факторов. Лучше всего ориентироваться по состоянию почвы. Погрузите палец на 2,5 см в почву. Если она сухая, то поливаем, а если нет - ждем еще пару дней и снова проверяем.

Воду вливать нужно до тех пор, пока она не начнет вытекать из дренажных отверстий на дне горшка. Всю накопившуюся жидкость в поддоне затем надо слить. Избыток влаги быстро приведет к загниванию корней.

Важно помнить, как поливать декабрист во время цветения. В это время он будет больше "пить", а потому проверять почву нужно чаще.

В остальное время достаточно увлажнять его раз в две-три недели. Периоды засухи растение переносит благодаря своим сочным стеблям.

Не забывайте регулярно опрыскивать листья. Достаточный уровень влаги приведет к более длительному цветению. А вот с удобрениями придется подождать до весны. Рождественник подкармливают с марта по сентябрь.

Что не любит цветок декабрист

Больше всего этому растению не нравится избыток воды. Оно сразу даст вам понять, что вы его перелили. Стебли станут мягким и вялыми, а листья - бурыми, желтыми и вялыми.

Даже разобравшись, как поливать декабрист, все равно можно случайно допустить такую распространенную ошибку. К счастью, ее легко исправить.

Возьмите чистые и острые ножницы. Нужно обрезать все гнилые сегменты. Далее выкапываем растение из горшка и промываем корн. Если какие-то начали гнить, их тоже нужно срезать. Даем им подсохнуть немного и пересаживаем в свежую почву.

При правильном сочетании света, температуры и умеренном поливе ваш рождественник вознаградит вас яркими зимними цветами и пышной зеленой листвой. Обеспечьте ему необходимое количество влаги, и декабрист не только будет великолепно выглядеть в праздничный сезон, но и будет здоровым год за годом.

Вас также могут заинтересовать новости: