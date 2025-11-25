Разбираемся, почему суп варят без крышки, и как одна деталь может полностью испортить вкус блюда.

Многие хозяйки уверены, что варят суп правильно, хотя могут допускать ошибку. Все дело в том, как именно вы готовите первые блюда накрываете кастрюлю крышкой или нет. От этого нюанса зависит и вкус, и навар, и даже время приготовления. Давайте разберемся, нужно ли закрывать крышку при варке бульона.

Нужно ли варить суп под крышкой или без

У опытных поваров есть простой секрет: они готовят суп, не накрывая его крышкой. И что бы вам не рассказывали по поводу того, что из блюда улетучиваются витамины эта технология проверена годам. Дело в том, что при варке с крышкой пар превращается в конденсат и стекает в кастрюлю – в результате бульон получается мутным.

Другое дело варить суп, не накрывая крышкой:

Видео дня

жидкость потихоньку испаряется, и бульон получается прозрачным и легким;

блюдо держит стабильную температуру, а мясо при медленном томлении становится мягким и сочным;

без крышки можно контролировать приготовление - снимать пенку с вредными пуринами, что выделяются из мяса, убирать лишний жир.

Кроме всего, приготовление супа без крышки дает возможность раскрыться специям. Если же говорить о том, как суп уваривается быстрее, под крышкой или без нее, то, как бы странно это не прозвучало, как раз без крышки.

Нужно ли накрывать суп крышкой после варки

Еще один вопрос на повестке дня: суп должен остывать с открытой крышкой или с закрытой?

Правильно - с открытой и опять-таки по той же причине: чтобы избежать конденсата, который делает суп тяжелым, а бульон мутным. Правило "пускай под крышкой настоится" работает только, когда готовите крем-суп.

Ранее мы рассказывали, что делать, чтобы квашеная капуста не перекисла и не потемнела - как правильно ее квасить.

Вас также могут заинтересовать новости: