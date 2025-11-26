Посевной календарь на 2025 год уже заканчивается, но еще можно успеть посадить некоторые растения.

Опытные садоводы и огородники знают, что их работа не заканчивается с наступлением холодов. Даже в зимние месяцы найдутся дела, которые необходимо сделать.

Мы разобрались, какие овощи можно посадить в декабре под зиму, а какие - на рассаду.

Лунный посевной календарь на декабрь

В первую очередь стоит ознакомиться с фазами Луны. Этот небесный объект способен оказывать влияние на многие процессы на Земле. Лунный посевной календарь позволяет выбрать даты, которые лучше всего подойдут для работ с землей.

Для садоводства и огорода подходят: 1, 2, 7, 8, 14, 15, 21, 22 число, а вот 4, 5, 11, 12, 24, 25 числа лучше не приближайтесь к своим растениям. Остальные дни являются нейтральными. Это значит, что они не оказывают никакого влияния - ни хорошего, ни плохого.

Теперь объясним, почему важны эти даты. Благоприятные дни в лунном календаре считаются временем, когда энергетика Луны поддерживает рост растений. Семена лучше прорастают и рассада быстрее приживается. В результате всходы будут крепкими и в будущем дадут лучший урожай.

В неблагоприятные дни рассчитывать на быстрый рост растений не стоит. Культуры будут слабыми, вялыми или вовсе не взойдут. В это время лунная энергетика сделает их уязвимыми для болезней и будет только вредить.

Однако важно согласовывать фазы Луны с погодными условиями и сезонностью.

Посевной календарь 2025 - что посадить в декабре

Если у вас еще не промерзла почва, то стоит попробовать посадить какие-то культуры под зиму. Семена переждут холода в земле, а затем проклюнутся с первым теплом.

В результате вы получите очень ранний и хороший урожай. Растения не будут конкурировать с сорняками за питательные вещества и начнут быстро крепнуть.

Недавно мы рассказывали, какую посадить морковь под зиму - разбирали метод посадки и сорта. Кроме нее можно посеять:

свеклу,

редис;

репку;

укроп;

шпинат;

салат.

На этом посевной календарь на декабрь не заканчивается. В этот период многие украинцы начинают сеять овощи и цветы на рассаду, чтобы с приходом тепла высадить их в открытый грунт.

Для этих целей выбирают огурцы, помидоры, капусту и перец. Если же овощи не интересуют, то можно посеять бегонии, эустомы и петунии. Они комфортно себя будут чувствовать как на подоконнике дома, так и в теплице.

Напоследок рассмотрим комнатные растения, которые лучше всего сажать в декабре. Стоит выделить:

орхидеи;

шлюмбергеру (декабрист);

цитрусовые.

В целом декоративные цветы в квартирах и домах можно размножать и пересаживать почти круглый год. Неблагоприятным считаются весна и лето, когда они активно растут.

