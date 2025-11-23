Сладкая капуста Пелюстка разлетается со стола за минуты.

Ароматная капуста Пелюстка - очень вкусная заготовка, которая готовится с добавлением свеклы. Закуска имеет необычный розовый цвет и похожа на лепестки розы. На любом праздничном столе ее разметают за минуты. Свекла придает овощу насыщенный сладковатый вкус, а маринад добавляет пряности.

Узнайте, как готовится классическая капуста Пелюстка - рецепт очень прост и содержит знакомые каждому украинцу ингредиенты. Вы не пожалеете, даже если закроете тройную порцию.

Капуста Пелюстка со свеклой - рецепт украинской классики

Для приготовления лучше брать не молодые, а старые кочаны - они будут самыми хрустящими. А свеклу выбирайте сахарных сортов.

Для банки объемом 3 литра вам понадобятся ингредиенты:

небольшая головка капусты;

одна свекла;

три зубчика чеснока.

Также подготовьте продукты для маринада:

литр воды;

четыре столовые ложки сахара;

три столовые ложки уксуса;

две столовые ложки соли;

две столовые ложки масла;

пять горошин перца;

два лавровых листа.

Такая капуста Пелюстка быстрого приготовления готовится очень просто: нарезанные овощи заливают рассолом и оставляют мариноваться.

Кочан нужно промыть и нарезать средними квадратами. Свеклу - тонкими полукольцами, чеснок очень мелко порубить. Если хотите сделать блюдо ароматнее, можете предварительно запечь свеклу в духовке.

Для маринада закипятить воду и добавить в нее все остальные ингредиенты. Капуста Пелюстка по-украински перекладывается в банке слоями со свеклой и чесноком. Залейте овощи рассолом. Закрутите крышкой и встряхните. Поставьте блюдо в холодильник - уже через 3 суток овощи промаринуются и будут готовы к употреблению.

Если вам нравится более пикантная Пелюстка со свеклой, можете добавить острый перец или увеличить количество чеснока.

