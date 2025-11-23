Ароматная капуста Пелюстка - очень вкусная заготовка, которая готовится с добавлением свеклы. Закуска имеет необычный розовый цвет и похожа на лепестки розы. На любом праздничном столе ее разметают за минуты. Свекла придает овощу насыщенный сладковатый вкус, а маринад добавляет пряности.
Узнайте, как готовится классическая капуста Пелюстка - рецепт очень прост и содержит знакомые каждому украинцу ингредиенты. Вы не пожалеете, даже если закроете тройную порцию.
Капуста Пелюстка со свеклой - рецепт украинской классики
Для приготовления лучше брать не молодые, а старые кочаны - они будут самыми хрустящими. А свеклу выбирайте сахарных сортов.
Для банки объемом 3 литра вам понадобятся ингредиенты:
- небольшая головка капусты;
- одна свекла;
- три зубчика чеснока.
Также подготовьте продукты для маринада:
- литр воды;
- четыре столовые ложки сахара;
- три столовые ложки уксуса;
- две столовые ложки соли;
- две столовые ложки масла;
- пять горошин перца;
- два лавровых листа.
Такая капуста Пелюстка быстрого приготовления готовится очень просто: нарезанные овощи заливают рассолом и оставляют мариноваться.
Кочан нужно промыть и нарезать средними квадратами. Свеклу - тонкими полукольцами, чеснок очень мелко порубить. Если хотите сделать блюдо ароматнее, можете предварительно запечь свеклу в духовке.
Для маринада закипятить воду и добавить в нее все остальные ингредиенты. Капуста Пелюстка по-украински перекладывается в банке слоями со свеклой и чесноком. Залейте овощи рассолом. Закрутите крышкой и встряхните. Поставьте блюдо в холодильник - уже через 3 суток овощи промаринуются и будут готовы к употреблению.
Если вам нравится более пикантная Пелюстка со свеклой, можете добавить острый перец или увеличить количество чеснока.