Объясняем, какая пенсия по инвалидности 2 группы в Украине будет в декабре и какие факторы влияют на ее размер.

Тем, кто имеет инвалидность, в частности второй группы, в Украине по закону назначается пенсия и предусмотрены дополнительные социальные гарантии. Размер выплат зависит от того, вследствие чего была получена инвалидность, наличия страхового стажа, социальных надбавок и изменений, которые государство вводит в течение года. Рассказываем, какой будет пенсия по 2 группе инвалидности в Украине в декабре 2025 года - на что могут рассчитывать получатели.

Ранее мы рассказывали, какой будет пенсия по инвалидности 3 группа с 1 декабря.

Пенсия по инвалидности 2 группа 2025 - кто может ее получить

Согласно информации Пенсионного фонда Украины, пенсию по инвалидности могут получать те граждане, которым по результатам медико-социальной экспертизы установлена инвалидность - в данном случае второй группы.

В свою очередь эта пенсия (2 группа инвалидности) может назначаться:

из солидарной системы;

военнослужащим;

чернобыльцам (пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС).

Этим трем категориям людей предусмотрены разные выплаты.

Пенсия по инвалидности 2 группы из солидарной системы

Если у человека 2 группа инвалидности, пенсия назначается ему при условии, что он имеет трудовой стаж от 1 до 15 лет (количество лет стажа зависит от возраста, когда установили инвалидность).

Размер такой пенсии - 90% от пенсии по возрасту.

В страховой стаж (исходя из которого будут начислять пенсию по возрасту, а из нее уже эти 90%) будет также входить и период со дня назначения инвалидности до 60 лет.

Здесь есть один момент: заявление на пенсию нужно подать в течение трех месяцев со дня установления инвалидности, тогда именно с этого дня ее и начислят. Если же это сделать позже, то начислять будут лишь со дня обращения.

Важно: выплата пенсии продолжается столько времени, на сколько человеку установлена инвалидность. Но если у человека с инвалидностью заканчивается срок выплаты пенсии во время военного или чрезвычайного положения, а пройти повторный медосмотр нет возможности, пенсию все равно продолжат выплачивать - до завершения или отмены военного/чрезвычайного положения + 6 месяцев после этого. Для военнослужащих этот срок составляет на весь период службы.

Военная пенсия по инвалидности 2 группа

Пенсия по инвалидности военнослужащим может назначаться в трех случаях:

во время службы;

не позже трех месяцев с момента увольнения;

спустя три месяца после увольнения, если инвалидность наступила в результате заболевания, полученного во время службы.

Размер пенсий для военнослужащих, имеющих вторую группу, зависит от двух факторов и составляет:

для тех, кто получил инвалидность вследствие войны - 80% денежного пособия;

для всех остальных - 60% денежного пособия.

Важно: при этом минимальная пенсия для людей с инвалидностью второй группы вследствие войны не может быть ниже 13 822 грн.

"Чернобыльская" пенсия - 2 группа инвалидности

Для людей с инвалидностью второй группы, которая наступила в результате Чернобыльской катастрофы, в том числе и для ликвидаторов аварии, такая пенсия назначается как компенсация фактического ущерба.

Размер ее может рассчитываться по двум показателям:

зарплаты, которую человек получал в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;

пятикратного размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Как и в случае с военной пенсией по инвалидности, чернобыльская не может быть ниже установленного уровня. Если инвалидность наступила вследствие болезни или травмы в результате аварии на ЧАЭС, то минимальные выплаты будут составлять 7 884,57 грн.

Для ликвидаторов Чернобыльской катастрофы со второй группой инвалидности минимальный размер такой пенсии составляет 80% средней зарплаты по Украине за предыдущий год - с 1 марта 2025 года это 13 989,28 грн.

