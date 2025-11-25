Чтобы взбить сливки без миксера, достаточно иметь под рукой обычную банку.

Оказывается, для того, чтобы взбить сливки, миксер не нужен - да и венчик, собственно, тоже. Опытные кулинары советуют взять обычную стеклянную банку. Рассказываем, как правильно взбить сливки с помощью этого лайфхака.

Как взбить сливки с сахаром или без, если нет миксера

Хозяйки порой задаются вопросом, как взбить сливки для торта, если под рукой нет ни миксера, ни венчика. Для этого советуют вспомнить, как наши бабушки взбивали из сметаны масло с помощью обычной банки. Здесь принцип такой же, только вместо сметаны - сливки, а взбивать нужно менее интенсивно, иначе у вас также получится масло.

Итак, как взбить сливки с сахарной пудрой (или без нее) с помощью банки:

хорошо охладите сливки - они станут более плотными по текстуре и их будет легче взбивать;

переложите сливки в сухую и чистую банку - берите емкость больше, чем у вас сливок, так как при взбивании они увеличиваются в объеме;

накройте пластиковой крышкой и трясите, пока не взобьете до нужной консистенции, мягких или стойких пиков.

Сливки следует брать жирностью 33% и выше, тогда они взобьются. В этом процессе важно не переусердствовать, как уже говорили выше, иначе продукт превратится в масло. Как только сливки держат форму - прекращайте трясти банку.

Как взбить сливки 15 жирности? Это сделать сложнее, так как, чтобы получить стойкие пики, нужен жирный продукт. Но для нежирных сливок можно использовать загуститель или лимонный сок - их следует добавить в процессе взбивания. Сливки перед этим также нужно охладить, а лимонный сок, если вы используете его, процедить - он стабилизирует и загустит продукт.

