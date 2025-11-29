Пасечник рассказал, как определить натуральный мед в домашних условиях.

Продукты пчеловодства считаются ценным источником витаминов и питательных веществ. Но если вы не разводите пчел самостоятельно, то стоит запомнить, как проверить мед на натуральность. Недобросовестные продавцы могут подделывать продукт так, что на вкус трудно почувствовать разницу.

К меду нередко добавляют сахар, патоку или сиропы, удешевляя производство и лишая продукт его природных свойств. Пасечник Алексей Мельниченко рассказал корреспонденту УНИАН, как распознать фальсификат по виду и запаху и почему кристаллизация является естественным показателем качества.

Как подделывают мед чаще всего

По словам специалиста, иногда пасечники добавляют в мед определенные компоненты, которые в целом не представляют серьезной угрозы. Например, обычный сахар, который используют для подкормки пчел при необходимости. Это также делается для удешевления производства. Примешивание сахара может быть одной из причин, почему мед жидкий и совсем не густеет.

"Сахар не несет никакого вреда, но, конечно, и пользы не имеет. Настоящий мед - это дорогой продукт, потому что его производство требует времени и природных условий. Поэтому когда цена слишком низкая, есть риск, что к нему добавляют сахарозаменители, отходы сахара. Поэтому при выборе меда стоит избегать слишком дешевого", - говорит пасечник.

Иногда к продукту добавляют кукурузный или другие сиропы, а также патоку - побочный продукт производства сахара. Тогда мед также теряет часть своих природных микроэлементов, а его питательная ценность также снижается.

Как выглядит настоящий мед и должен ли быть густым

Как отмечает Алексей Мельниченко, основой натурального меда является фруктоза и глюкоза, а также в нем есть 17-18% влаги. В состав входят полезные микроэлементы.

"Соответственно если мед не фальсифицирован, то это в первую очередь отразится на его густоте. Он должен быть густым. Если мы видим, что продукт жидковатый, почти такой, как сироп, это указывает на его ненатуральность", - пояснил пасечник.

Еще один простой способ, как отличить натуральный мед от искусственного, - обратить внимание на его запах, говорит пасечник. В зависимости от сорта и места сбора, настоящий продукт имеет приятный природный аромат. Зато поддельный часто совсем не пахнет или может выдавать искусственные нотки, напоминая просто сахар.

Почему мед кристаллизуется

"На это влияет несколько факторов. Прежде всего - это происхождение, то есть из каких цветов мед собран. От этого зависит соотношение фруктозы и глюкозы. Например, продукт из рапса или подсолнечника содержит наибольший уровень глюкозы и в нем есть большие кристаллы - такая особенность. Поэтому рапсовое изделие в течение недели кристаллизуется, а подсолнечное - в течение около месяца", - говорит пасечник.

Другие виды меда, по его словам, например, липовый или разнотравье, могут дольше оставаться жидкими и не кристаллизоваться. Дольше всего сохраняет жидкую консистенцию акациевый, поскольку он содержит больше всего фруктозы и меньше глюкозы. Именно поэтому его часто рекомендуют даже людям с сахарным диабетом - он не сильно повышает уровень сахара в крови.

Второй важный фактор - уровень влажности. Если его собрали слишком рано, продукт может быть слишком жидким.

Также эксперт рассказал, какой мед не кристаллизуется в течение долгого времени - это искусственный. "А вообще кристаллизация это естественный процесс и именно она показывает натуральность", - подчеркнул Мельниченко.

Как проверить в домашних условиях мед - эксперимент УНИАН

"Можно взять капельку меда, капнуть в воду и посмотреть, каким образом она опускается. Если это натуральный продукт, капля опустится до дна стакана и не растворится. А вот если перед нами подделка, она начнет растворяться. Второй способ - добавить изделие в теплую воду. Если оно настоящее, то будет давать естественный запах, а искусственное - нет", - рассказывает Алексей Мельниченко.

Ненатуральный мед также может карамелизироваться при нагревании. Еще один простой способ проверки - налить немного меда на тарелку, залить холодной водой и взболтать: настоящий образует структуру, похожую на соты.

"Также еще один простой способ проверки - просто капнуть себе на кожу и потереть пальцами. Качественный продукт имеет приятную, кремообразную, структуру, почти полностью впитывается кожей. Если же это фальсификат, например, с добавлением сахара, то он будет как сладкая вода, начнет липнуть", - пояснил пасечник.

Редакция УНИАН воспользовалась советами пасечника о том, как проверить мед на натуральность в домашних условиях. Мы приобрели два вида продукта. Первый - цветочный из разнотравья от компании "День у День" из магазина АТБ, а второй - липовый с городского рынка.

Мы показали, как проверить мед водой. Сначала рассмотрим образец из супермаркета. Продукт от "День у День" начал растворяться, даже не упав на дно. Капли меда быстро распались, что может свидетельствовать о ненатуральности.

Зато комок меда с городского рынка сразу опустился на дно и практически не растворялся. Это может указывать на хороший состав с отсутствием примесей.

Зная, как проверить мед, вы также можете провести такой эксперимент в домашних условиях.

справка Алексей Мельниченко Пасечник Алексей Мельниченко - пасечник с более чем пятилетним опытом, священник. Он развивает собственную пасеку, часть которой работает на Рокитнянщине и Таращанщине, а кочевая пасека ежегодно совершает несколько переездов по Киевской и Черкасской областям. Кроме классического меда, пасека Мельниченко производит крем-мед по авторской технологии. В продукт добавляют сублимированные ягоды, фрукты, орехи или шоколад, сохраняя полезные свойства меда.

