Рассказываем, что делает кофе с солью и в каких странах пьют такой напиток.

Кофе давно стал неотъемлемой частью многих культур. В зависимости от страны меняется способ его приготовления, а также то, как и с чем пьют этот напиток люди.

Сегодня мы расскажем, в какой стране пьют кофе с солью и зачем это делают.

Кофе с солью - польза и традиции

Начнем с того, что, вопреки заблуждению, такой напиток будет с очень мягким и более выраженным вкусом, а не просто с солеными нотками. Специя не только смягчит воду. Она уберет кофейную горечь и сбалансирует кислинку. Благодаря ионам натрия у кофе будет умопомрачительный запах, так как они усиливают аромат.

Те, кто не любят горечь в этом напитке, но и не хотят добавлять сахар, могут воспользоваться этой специей, ведь она сработает похожим образом, но позволит не выходить за суточную норму калорий.

Есть и другие причины, для чего пьют кофе с солью. В жарких странах, где люди часто потеют, эта специя помогает восстановить солевой баланс организма, что очень важно для поддержания здоровья.

В Турции есть интересная традиция, связанная с этим напитком. Девушка может подать жениху очень соленый кофе, чтобы показать, что он ей не нравится. Это деликатный способ отказать в симпатии, даже ничего не сказав.

Разобравшись с тем, зачем в кофе добавляют соль в разных странах, рассмотрим несколько рецептов, как повторить такой напиток дома.

В первую очередь стоит отметить, что кофе должен быть очень мелкого помола. Иначе специи не покажут такой эффективности, как хотелось бы. Стоит учитывать, что растворимый кофе с солью - это вариант на редкого любителя, и традиционно для этого напитка берутся качественные зерна.

Кофе с солью - рецепт классический

Этот вариант можно считать базовым. С него стоит начинать, если никогда не пробовали такой напиток. Для него берем:

150-180 миллилитров воды;

1,5 чайной ложки молотого кофе;

щепотку соли;

сахар по вкусу.

Засыпаем в джезву специи и кофе, заливаем воду и греем на небольшом огне. Когда пенка начнет подниматься, снимаем с огня, чтобы она осела, и снова подогреваем. Затем переливаем в чашку и наслаждаемся напитком.

Если же хочется приготовить кофе с солью и молоком, а такой вариант тоже существует, то надо уменьшить количество воды до 100 миллилитров, а разницу покрыть молоком. Отдельно подогреваем его, взбиваем до пенки, если хочется, и переливаем в готовый напиток.

Кофе с солью и перцем

Это очень необычный вариант, у которого определенно найдутся свои поклонники. Специи добавят пикантности и обогатят аромат. Для приготовления берем:

15-100 миллилитров фильтрованной воды;

чайную ложку молотого кофе;

щепотку соли;

щепотку перца.

Пересыпаем в джезву специи, кофе и заливаем водой. Нагреваем на плите до появления ароматной пенки, снимаем с огня на 1-2 минуты и возвращаем. Когда напиток снова начнет закипать, можно переливать его в чашку.

Если с тем, зачем добавлять соль в кофе, мы разобрались, то что на счет перца? Он добавляет пряную остроту и легкое тепло, особенно черный или кайенский. Специя должна быть свежемолотой, чтобы дать максимальный аромат и вкус.

В то же время стоит отметить, что в некоторых азиатский странах в кофе вместе с перцем добавляют гвоздику и кардамон. По вкусу такой напиток будет отдаленно напоминать пряный чай масала, который является традиционным индийским напитком.

