Рассказываем, нужно ли идти в военкомат с инвалидностью для оформления отсрочки.

Военное положение, а с ним и мобилизация, продолжены до февраля 2025 года. В армию призывают военнообязанных мужчин. Однако от нее освобождают людей, у которых есть бронирование или основания для отсрочки.

Мы разобрались, на сколько дается отсрочка по инвалидности и как сейчас она оформляется.

С какой группой инвалидности не мобилизуют

Согласно статье 23 Закона Украины №3543 лиц с инвалидностью нельзя призвать даже в период военного времени. Не существует правила, какая группа инвалидности дает отсрочку - наличие этого статуса позволяет получить временное освобождение от мобилизации в любом случае.

В то же время эта категория граждан, если позволит здоровье, имеет право добровольно подписать контракт и служить в ВСУ.

Важно понимать, что мобилизация с инвалидностью возможна, если человек имеет соответствующий статус, но отсрочку официально не оформлял. Ранее для этого нужно было посетить ТЦК, но в ноябре порядок был изменен.

Для первого оформления отсрочки нужно посетить ЦПАУ, а уже его сотрудники предоставят ТЦК все нужные документы. Они включают в себя военно-учетный документ, справку МСЭК (форма 157-1/о), копию кода и паспорта. Актуальную информацию всегда лучше уточнять у сотрудников ЦПАУ.

Дальнейшие этапы решаются без личного участия гражданина. В случае одобрения подтверждение появится в приложении "Резерв+" где-то через неделю.

Сроки отсрочки зависят от того, насколько тяжелое у человека заболевание. Некоторые мужчины будут непризывными всю жизнь, тогда как другим - нужно проходить перекомиссию каждые полгода или год. Если при повторном осмотре человека признают здоровым, он потеряет право не освобождение от мобилизации и будет считаться годным к службе.

Продлевается отсрочка по инвалидности в Резерве автоматически. Если основания для ее получения сохраняются, то лицо просто получит соответствующее оповещение в приложении.

