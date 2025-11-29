Салат "Морской" идеален для тех, кому изрядно надоел классический вариант с крабовыми палочками.

Салат с крабовыми палочками и яйцами - неизменная классика любого праздничного стола. Настолько это блюдо уже стало обыденным, что готовят его не только на Новый год или день рождения, но и в повседневности, по желанию. Однако есть рецепт еще более интересный - салат похож на крабовый, но только в сто раз вкуснее.

Самый вкусный салат с крабовыми палочками - "Морской"

Салат с крабовыми палочками по-новому готовится очень быстро, даже еще проще, чем классический "Крабовый", но гастрономические впечатления от него гораздо ярче.

Ингредиенты:

пачка морского коктейля или кальмаров;

пачка крабовых палочек;

150 граммов сыра;

три яйца;

один зубчик чеснока;

майонез;

соль, перец.

Такой салат с морским коктейлем готовится до безумия просто, практически без использования плиты. Все, что нужно для подготовки - вкрутую отварить яйца, остудить и почистить их. Затем натереть куриный продукт на терке, так же поступить с сыром. Морской коктейль или кальмары достать из пачки, слить масло. Если используете сырой кальмар, то его предварительно нужно отварить 2-3 минуты.

В миске смешать морепродукты, тертые яйца, крабовые палочки, разобранные на волокна, икру, чеснок, пропущенный через пресс. Заправить ингредиенты майонезом, посолить, поперчить и перемешать. Салат можно подавать в таком виде, посыпав сыром и украсив икрой, а можно подойти к процессу творчески, особенно если блюдо предназначено для новогоднего стола.

Поставьте на плоскую тарелку кулинарное кольцо, выложите внутрь салат, сверху посыпьте его тертым сыром и уберите в холодильник как минимум на 20-30 минут, чтобы он настоялся, а затем, прямо перед подачей, посыпьте сыром и украсьте икринками.

