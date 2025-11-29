В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных категорий. Однако мужчины, которые имеют тяжелые заболевания, могут быть освобождены от призыва. Напомним, что с 1 ноября отсрочка от мобилизации оформляется только через приложение Резерв+ или центры предоставления административных услуг.
Можно ли получить отсрочку по состоянию здоровья
Мужчины с серьезными болезнями и нарушениями функций организма могут быть признаны непригодными. Для таких случаев существует отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья в Украине. Пригодность военнослужащих оценивает военно-врачебная комиссия (ВВК). Поэтому мужчине нужно получить электронное направление на ВВК, собрать пакет документов и обследований для подтверждения болезни и получить вывод комиссии.
С какими болезнями не берут в армию в военное время
На ВВК мужчину отправят на осмотр врачей разных специальностей. При обнаружении серьезных проблем может предоставляться отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья - список болезней опубликован в приказе Минобороны Украины №402. Вы можете ознакомиться с подробным перечнем в Приложении 1. А мы кратко перечислим, какие проблемы со здоровьем дают отсрочку:
- сердечная недостаточность 2 и выше степени;
- гипертония 3 стадии;
- ишемическая болезнь со стенокардией или инфарктом;
- значительные пороки сердца;
- тяжелая анемия или гемофилия;
- сахарный диабет;
- ожирение 3-4 степени с сердечными или легочными нарушениями;
- онкология;
- активный туберкулез;
- тяжелый гепатит с осложнениями;
- ВИЧ/СПИД с осложнениями;
- шизофрения;
- биполярное расстройство;
- тяжелая алкогольная, наркотическая, токсическая зависимость;
- рассеянный склероз;
- эпилепсия с частыми приступами;
- полная слепота или зрение не выше 0,09 диоптрий на любом из глаз;
- глухота;
- глаукома;
- тяжелая астма;
- ампутации;
- тяжкие недуги щитовидной железы, пищеварительной системы, хребта и многое другое.
После осмотра медкомиссия может вынести одно из следующих заключений:
- Категория А - полная непригодность;
- Категория Б - частичная непригодность (мужчина не может служить на фронте, но пригоден к работе в медицинских подразделениях, обеспечении, ТЦК и т.п.);
- Категория В - полная пригодность;
- Категория Г - временная непригодность с необходимостью лечения и прохождения повторной комиссии.
При этом важно помнить - решение о возможности служить выносится в индивидуальном порядке. На степень пригодности влияет не только диагноз, а в первую очередь его тяжесть. ВВК оценивает, сколько систем организма затронуто, насколько тяжелыми для здоровья были последствия, мешает ли болезнь работоспособности и бытовой жизни.
Также специалисты смотрят, есть ли у мужчины предыдущие обследования и случаи госпитализации. Если пациент заявляет про свой диагноз впервые и не имеет доказательств, то ему скорее всего откажут в отсрочке. Вот почему нет единого правила насчет того, с какими болезнями не мобилизуют.
Например, двое мужчин во время прохождения ВВК жалуются на эпилепсию. Однако первый несколько раз лежал в больнице, вызывал скорую при приступах и имеет при себе результаты МРТ. А второй никогда не обследовался, не был госпитализирован и не сдавал никакие анализы. В такой ситуации высока вероятность, что первому мужчине дадут категорию А, а второму Б или В.