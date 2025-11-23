Налет на душевой кабине растворится буквально сам, но ему нужно помочь.

Душевые кабины очень быстро покрываются налетом и засохшими пятнами воды, особенно если не протирать дверцы и стекла каждый раз после мытья. Делают так единицы, поэтому расскажем, чем отмыть душевую кабинку, чтобы она выглядела как новая.

Как помыть душевую кабинку самостоятельно - простой метод

Люди, выбирая, чем почистить душевую кабинку, часто покупают специализированные химические средства для стекол, однако и они оставляют разводы. Эксперты по уборке ванных комнат из Tap Warehouse поделились с изданием Express простыми лайфхаками и объяснили, чем отмыть известковый налет со стекла душевой кабины раз и навсегда.

Главный секрет, по словам специалистов, в использовании зубной пасты. Это средство прекрасно отчищает душевую кабинку от следов воды, мыла, гелей и шампуней. Зубная паста не должна быть гелевой - лучше взять самую обычную фторированную. Ее нанести на старую зубную щетку и почистить наиболее загрязненные участки. Если щетки нет, выдавливайте прямо на палец и растирайте по поверхности. Оставьте на 5-10 минут, чтобы активные вещества в составе пасты начали действовать и растворять пятна. В конце вам останется только убрать влажной губкой остатки пасты и насухо вытереть кабинку.

Еще один вариант, который рекомендуют эксперты, когда объясняют, чем вывести налет в душевой кабине - раствор воды и уксуса в равных пропорциях. Он также уверенно избавляет поверхность от налета и грязи, как и зубная паста. Полученную смесь нужно перелить в бутылку с пульверизатором и распылить на проблемный участок.

Подождать 5-10 минут, затем протереть кабинку влажной губкой или тряпкой. Кроме того, в качестве альтернативного метода в Tap Warehouse рекомендуют соду. Ее нужно развести с водой так, чтобы получилась густая кашица, ее щеткой или пальцами распределить по пятнам, также оставить на несколько минут, потом тщательно смыть водой и вытереть насухо.

