Мы перечислили категории мужчин, которых точно не призовут на фронт.

Даже в период, когда идет мобилизация в Украине, есть освобожденные от призыва категории. На фронт не заберут мужчин, которые имеют уважительные причины для оформления отсрочки, бронь или тяжелые заболевания. Мы перечислили всех, кто не подлежит мобилизации в Украине, и напомнили как в декабре 2025 года будет оформляться временное освобождение от призыва.

Кто не подлежит мобилизации в Украине по новому закону 2025

Перечень категорий украинцев, которых не забирают на фронт, содержится в законодательстве. Закон №3543, который актуален в этом году, перечисляет причины для предоставления отсрочки в статье 23. Мужчины, которые оформят такой документ, не могут быть призваны принудительно - только по собственному желанию.

Итак, вот кто не подлежит мобилизации по новому закону на данный момент:

студенты, если учатся в вузе впервые и на дневной форме;

юноши младше 25 лет, если не проходили военную подготовку;

мужчины старше 60 лет;

отцы трех и более детей, или опекуны одного ребенка-сироты;

одинокие отцы;

отцы несовершеннолетнего сына или дочери с инвалидностью, тяжелобольного или ребенка старше 18 лет с 1-2 группой;

забронированные работники критической инфраструктуры;

постоянные опекуны близких с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

опекуны недееспособных родных;

лица с инвалидностью всех групп;

мужья женщин с 1 или 2 группой инвалидности, а также 3 группы при онкологии или ампутациях;

мужья женщин-военнослужащих;

тяжелобольные мужчины, признанные непригодными к службе (ранее мы перечисляли, с какими болезнями не мобилизуют);

освобожденные из российского плена;

мужчины, чьи близкие родственники пропали или погибли из-за военных действий;

народные депутаты, судьи, дипломаты и другие категории.

Напомним, что отсрочка от мобилизации теперь оформляется через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в приложении "Резерв+". Рассмотрением документов все еще занимается ТЦК, но лично обращаться украинцам туда не нужно.

При этом нужно понимать - одно только наличие оснований на отсрочку не гарантирует, что военнообязанного не призовут. Если у мужчины, к примеру, есть трое детей, но он не оформил документ официально, то его могут мобилизовать и это не нарушает закон.

Если вы входите в перечень тех, кто не подлежит мобилизации в Украине 2025, то стоит подать заявление на получение отсрочки. В будущем статус должен автоматически продлеваться, о чем придет уведомление в "Резерв+". Но если этого не произошло, не нужно бездействовать, а лучше сразу же обратиться в ЦПАУ со списком документов.

