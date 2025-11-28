Лук можно замариновать с помощью разных ингредиентов.

Маринованный лук часто берут для салатов или подают к шашлыку, рыбе. В то же время не каждый может приготовить его вкусно. Мы подобрали несколько вариантов, которые стоит сохранить себе для праздничного стола.

Как замариновать лук для салата

Это самый простой и универсальный рецепт. Для него нужно взять:

одну луковицу;

120 миллилитров столового уксуса (5%);

240 миллилитров воды;

столовую ложку сахара;

полторы чайной ложки соли.

Лук нарезает тонкими полукольцами или кольцами - на выбор. Смешиваем теплую воду, специи и уксус. Луковые ломтики перекладываем с банку или миску и заливаем маринадом.

Накрываем емкость пищевой пленкой или крышкой. Оставляем в холодильнике на один день и можно использовать.

Также полезно знать, как вкусно замариновать лук, когда в запасе считанные минуты.

Маринованный лук за 5 минут

Это очень быстрый и эффективный способ приготовления. Для него берем:

один салатный (фиолетовый) лук;

один репчатый лук;

две столовые ложки ароматного растительного масла;

две столовые ложки яблочного уксуса;

30 граммов укропа и петрушки;

столовую ложку сахара;

треть чайной ложки соли.

Лук нарезаем тонкими кольцами и разделяем их в миске. Посыпаем солью и сахаром, вливаем уксус и перемешиваем вилкой. Оставляем мариноваться на пять минут. Нарезаем мелко зелень и всыпаем к луку. Поливаем маслом и снова перемешиваем. В результате получаем обалденный маринованный лук.

Маринованный лук - рецепт с острым перцем

По этому методу лук получится пикантным и очень необычным. Его стоит попробовать, если хочется экспериментов. Для приготовления надо взять:

два луковицы;

шесть зубцов чеснока;

два-три острых перца;

веточку кинзы или петрушки;

350 миллилитров воды;

700 миллилитров столового уксуса (5%);

200 граммов сахара.

Перец нарезаем кольцами, а чеснок и лук - средними кусочками. Зелень нужно крупно нарубить.

В сотейник наливаем воду, уксус и всыпаем сахар. Кипятим до его растворения. Снимаем с огня, остужаем и всыпаем чеснок.

Лук, перец и зелень помещаем в банку или глубокую миску и перемешиваем. Заливаем маринадом и убираем в холодильник. Маринованный лук для салата по этому рецепту будет готов через 4-5 часов.

Как замариновать лук к шашлыку

С помощью этого рецепта можно подготовить ароматную и хрустящую закуску к мясу. Для приготовления берем:

две луковицы;

четыре столовых ложки уксуса (9%);

столовую ложку соли;

столовую ложку сахара;

стакан кипяченой воды;

укроп

Смешиваем воду с сахаром, солью и уксусом. Лук нарезаем полукольцами а зелень - мелко рубим. Перемещаем все в миску и осторожно перемешиваем.

Далее нужно накрыть крышком или пленкой и помещаем на полку в холодильнике. Маринованный лук к шашлыку будет готов минут через 20-25.

