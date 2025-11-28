Маринованный лук часто берут для салатов или подают к шашлыку, рыбе. В то же время не каждый может приготовить его вкусно. Мы подобрали несколько вариантов, которые стоит сохранить себе для праздничного стола.
- Как замариновать лук для салата
- Маринованный лук за 5 минут
- Маринованный лук - рецепт с острым перцем
- Как замариновать лук к шашлыку
Как замариновать лук для салата
Это самый простой и универсальный рецепт. Для него нужно взять:
- одну луковицу;
- 120 миллилитров столового уксуса (5%);
- 240 миллилитров воды;
- столовую ложку сахара;
- полторы чайной ложки соли.
Лук нарезает тонкими полукольцами или кольцами - на выбор. Смешиваем теплую воду, специи и уксус. Луковые ломтики перекладываем с банку или миску и заливаем маринадом.
Накрываем емкость пищевой пленкой или крышкой. Оставляем в холодильнике на один день и можно использовать.
Также полезно знать, как вкусно замариновать лук, когда в запасе считанные минуты.
Маринованный лук за 5 минут
Это очень быстрый и эффективный способ приготовления. Для него берем:
- один салатный (фиолетовый) лук;
- один репчатый лук;
- две столовые ложки ароматного растительного масла;
- две столовые ложки яблочного уксуса;
- 30 граммов укропа и петрушки;
- столовую ложку сахара;
- треть чайной ложки соли.
Лук нарезаем тонкими кольцами и разделяем их в миске. Посыпаем солью и сахаром, вливаем уксус и перемешиваем вилкой. Оставляем мариноваться на пять минут. Нарезаем мелко зелень и всыпаем к луку. Поливаем маслом и снова перемешиваем. В результате получаем обалденный маринованный лук.
Маринованный лук - рецепт с острым перцем
По этому методу лук получится пикантным и очень необычным. Его стоит попробовать, если хочется экспериментов. Для приготовления надо взять:
- два луковицы;
- шесть зубцов чеснока;
- два-три острых перца;
- веточку кинзы или петрушки;
- 350 миллилитров воды;
- 700 миллилитров столового уксуса (5%);
- 200 граммов сахара.
Перец нарезаем кольцами, а чеснок и лук - средними кусочками. Зелень нужно крупно нарубить.
В сотейник наливаем воду, уксус и всыпаем сахар. Кипятим до его растворения. Снимаем с огня, остужаем и всыпаем чеснок.
Лук, перец и зелень помещаем в банку или глубокую миску и перемешиваем. Заливаем маринадом и убираем в холодильник. Маринованный лук для салата по этому рецепту будет готов через 4-5 часов.
Как замариновать лук к шашлыку
С помощью этого рецепта можно подготовить ароматную и хрустящую закуску к мясу. Для приготовления берем:
- две луковицы;
- четыре столовых ложки уксуса (9%);
- столовую ложку соли;
- столовую ложку сахара;
- стакан кипяченой воды;
- укроп
Смешиваем воду с сахаром, солью и уксусом. Лук нарезаем полукольцами а зелень - мелко рубим. Перемещаем все в миску и осторожно перемешиваем.
Далее нужно накрыть крышком или пленкой и помещаем на полку в холодильнике. Маринованный лук к шашлыку будет готов минут через 20-25.