лук маринованный

Маринованный лук часто берут для салатов или подают к шашлыку, рыбе. В то же время не каждый может приготовить его вкусно. Мы подобрали несколько вариантов, которые стоит сохранить себе для праздничного стола.

Как замариновать лук для салата

Это самый простой и универсальный рецепт. Для него нужно взять:

  • одну луковицу;
  • 120 миллилитров столового уксуса (5%);
  • 240 миллилитров воды;
  • столовую ложку сахара;
  • полторы чайной ложки соли.

Лук нарезает тонкими полукольцами или кольцами - на выбор. Смешиваем теплую воду, специи и уксус. Луковые ломтики перекладываем с банку или миску и заливаем маринадом.

Накрываем емкость пищевой пленкой или крышкой. Оставляем в холодильнике на один день и можно использовать. 

Также полезно знать, как вкусно замариновать лук, когда в запасе считанные минуты.

Маринованный лук за 5 минут

Это очень быстрый и эффективный способ приготовления. Для него берем:

  • один салатный (фиолетовый) лук;
  • один репчатый лук;
  • две столовые ложки ароматного растительного масла;
  • две столовые ложки яблочного уксуса;
  • 30 граммов укропа и петрушки;
  • столовую ложку сахара;
  • треть чайной ложки соли.

Лук нарезаем тонкими кольцами и разделяем их в миске. Посыпаем солью и сахаром, вливаем уксус и перемешиваем вилкой. Оставляем мариноваться на пять минут. Нарезаем мелко зелень и всыпаем к луку. Поливаем маслом и снова перемешиваем. В результате получаем обалденный маринованный лук.

Маринованный лук - рецепт с острым перцем

По этому методу лук получится пикантным и очень необычным. Его стоит попробовать, если хочется экспериментов. Для приготовления надо взять:

  • два луковицы;
  • шесть зубцов чеснока;
  • два-три острых перца;
  • веточку кинзы или петрушки;
  • 350 миллилитров воды;
  • 700 миллилитров столового уксуса (5%);
  • 200 граммов сахара.

Перец нарезаем кольцами, а чеснок и лук - средними кусочками. Зелень нужно крупно нарубить.

В сотейник наливаем воду, уксус и всыпаем сахар. Кипятим до его растворения. Снимаем с огня, остужаем и всыпаем чеснок.

Лук, перец и зелень помещаем в банку или глубокую миску и перемешиваем. Заливаем маринадом и убираем в холодильник. Маринованный лук для салата по этому рецепту будет готов через 4-5 часов.

Как замариновать лук к шашлыку

С помощью этого рецепта можно подготовить ароматную и хрустящую закуску к мясу. Для приготовления берем:

  • две луковицы;
  • четыре столовых ложки уксуса (9%);
  • столовую ложку соли;
  • столовую ложку сахара;
  • стакан кипяченой воды;
  • укроп

Смешиваем воду с сахаром, солью и уксусом. Лук нарезаем полукольцами а зелень - мелко рубим. Перемещаем все в миску и осторожно перемешиваем.

Далее нужно накрыть крышком или пленкой и помещаем на полку в холодильнике. Маринованный лук к шашлыку будет готов минут через 20-25.

