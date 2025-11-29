Первое зимнее полнолуние усилит эмоции, обострит конфликты и вынесет наружу то, что вы пытались скрыть от себя.

В декабре 2025 года ночное небо озарит особенное полнолуние, которое называют Холодная Луна. Ее яркий зимний свет подчеркивает тишину и неподвижность сезона, а само явление несет больше смысла, чем напоминание о морозах. Считается, что декабрьская луна влияет на эмоциональное состояние, подталкивает к подведению итогов года и может по-разному отражаться на каждом знаке Зодиака. Рассказываем, какого числа полнолуние в декабре и что важно знать о нем.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Ранее мы публиковали лунный календарь на декабрь 2025 с благоприятными и неблагоприятными датами месяца.

Почему полнолуние в декабре называют Холодная Луна

Декабрьское полнолуние носит название "Холодная Луна" - оно появилось у разных североамериканских племен и в кельтской традиции, пишет Farmer`s Almanac. И это название вполне логично: декабрь - это начало зимы, когда по-настоящему чувствуются холода.

У других народов Холодная Луна называется по-другому:

"Горькая Луна" - у китайцев;

"Зимняя Луна" - у индейцев шошонов;

"Снежная Луна" - у индейцев чероки и хайда;

"Луна Лопающихся Деревьев" - у индейцев арапахо и оглала (в сильные морозы деревья трещат, когда замерзший сок разрывает кору).

Длинные декабрьские ночи дали спутнику еще одно популярное имя - "Луна Длинных Ночей". В американских колониальных традициях декабрьское полнолуние получило имена "Рождественская луна" или "Луна перед Йолем".

В Южном полушарии, где в декабре лето, а не зима, дают этой Луне теплые, летние названия: "Клубничная", "Розовая", "Медовая", а в Южной Африке - даже "Фруктовая Луна", поскольку в это время созревает много сладких плодов.

Декабрьское полнолуние станет также третьим и последним суперлунием этого года - спутник Земли приблизится на очень близкое расстояние к Земле и будет казаться больше и ярче. Это полнолуние будет также самым высоким для жителей Северного полушария и окажется самым низким для Южного - такого больше не будет до 2042 года.

Когда будет полнолуние в декабре 2025

Как рассказала в комментарии УНИАН астролог Ольга Ходарева, полнолуние в этом месяце мы будем переживать 5 декабря в 01.14 по киевскому времени.

Если говорить о том, сколько длится полнолуние, то это, как правило три дня до события и три дня после. "Напомню, что энергии полнолуния действуют в течение всех дней. В это время обостряются эмоции и чувства, может нарушаться сон и коммуникация, это всегда как энергетическая кульминация", - говорит эксперт.

Луна в момент полнолуния будет находиться в знаке Близнецы, который связан с информацией, коммуникацией, поездками. Поэтому это лунное событие активирует темы разговоров, выбора, принятия решений. По словам астролога, люди могут быть резкими в общении, возможны импульсивные агрессивные сообщения, резкие заявления. Те, кто будет действовать на эмоциях, могут потом пожалеть о содеянном:

Это полнолуние "подсветит", где люди лгут сами себе, где боятся увидеть правду. Возможны конфликты из-за кризисов, может открыться какая-то скрытая информация, могут произойти резкие разговоры, внезапное осознание чего-то.

Это также последнее полнолуние в календарном году - как бы финальная точка на ментальном уровне. Учитывая все аспекты этого полнолуния, возможна путаница в мыслях, сомнения в правильности выбора, желание все немедленно понять и нервная перегрузка из-за большого количества информации.

Кроме этого, говорит Ольга Ходарева, знак Близнецы связан с дорогами, поэтому в период полнолуния возможны задержки транспортных средств, может возрасти количество ДТП - следует быть внимательными на дорогах.

Что можно и что нельзя делать в полнолуние

Астролог Ольга Ходарева дала несколько рекомендаций, как лучше всего пережить это лунное событие.

Чего нельзя делать в полнолуние:

говорить или действовать резко, категорично;

давать "пустые" обещания;

участвовать в сплетнях, интригах, сознательно манипулировать информацией.

В это полнолуние нужно быть честным. "Это хорошее время для честных откровенных разговоров, когда можно прийти к согласованию важных решений. Также это благоприятное время, чтобы сделать детокс на ментальном уровне, то есть, ограничить использование соцсетей, чтение новостей, избегать перегрузки общением с теми, кто неинтересен или энергетически давит. И в целом просто побыть в тишине – отключить "информационный шум", - советует эксперт.

Также можно проводить ритуалы для освобождения от негативных старых программ - чистить пространство, заниматься дыхательными практиками, медитациями, принимать ванны с солью.

Астрологический прогноз на полнолуние от Ольги Ходаревой

Каким будет первое зимнее полнолуние для знаков Зодиака:

В жизни Овнов - полнолуние будет касаться тем общения и принятия важных решений. Могут быть судьбоносные разговоры, и это сильно повлияет на будущие месяцы жизни Овнов.

- полнолуние будет касаться тем общения и принятия важных решений. Могут быть судьбоносные разговоры, и это сильно повлияет на будущие месяцы жизни Овнов. У Тельцов - будет фокус на финансах, а разговоры могут касаться финансовых решений. В целом может прийти понимание, что стоит менять отношение к деньгам и личным ресурсам.

- будет фокус на финансах, а разговоры могут касаться финансовых решений. В целом может прийти понимание, что стоит менять отношение к деньгам и личным ресурсам. В жизни Близнецов - может быть кульминация личных процессов, возможно прозрение, принятие важных решений. Близнецы могут выбрать новый путь развития.

- может быть кульминация личных процессов, возможно прозрение, принятие важных решений. Близнецы могут выбрать новый путь развития. У Раков - активизируется внутренний мир, будут подниматься вопросы о том, чтобы отпустить что-то из прошлого, закрыть старые программы и избавиться от эмоциональных грузов.

- активизируется внутренний мир, будут подниматься вопросы о том, чтобы отпустить что-то из прошлого, закрыть старые программы и избавиться от эмоциональных грузов. У Львов - на первом плане будут будущие планы, общение с друзьями и в целом взаимодействие с социумом. Львы могут переоценить свое окружение и понять, кто с ними действительно на одной волне, а кто - нет.

- на первом плане будут будущие планы, общение с друзьями и в целом взаимодействие с социумом. Львы могут переоценить свое окружение и понять, кто с ними действительно на одной волне, а кто - нет. У Дев - полнолуние будет касаться их карьеры, важных карьерных целей, и они могут принять важное решение относительно своей работы.

- полнолуние будет касаться их карьеры, важных карьерных целей, и они могут принять важное решение относительно своей работы. В жизни Весов - в центре внимания будет сфера обучения, путешествий, веры, религии, культуры. Может возникнуть желание изменить свое мировоззрение через принятие какой-то новой жизненной философии или системы ценностей.

- в центре внимания будет сфера обучения, путешествий, веры, религии, культуры. Может возникнуть желание изменить свое мировоззрение через принятие какой-то новой жизненной философии или системы ценностей. Для Скорпионов - полнолуние будет непростым, у них будет фокус на глубоких изменениях, на финансовых вопросах, на вопросах эмоциональной привязки. Может прийти осознание, что нужно перестать зависеть от кого-то.

- полнолуние будет непростым, у них будет фокус на глубоких изменениях, на финансовых вопросах, на вопросах эмоциональной привязки. Может прийти осознание, что нужно перестать зависеть от кого-то. У Стрельцов - может быть кульминация в теме отношений и партнерства. То есть, партнеры могут как-то проявить себя, и станет ясно, с кем стоит продолжать отношения, а с кем - нет.

- может быть кульминация в теме отношений и партнерства. То есть, партнеры могут как-то проявить себя, и станет ясно, с кем стоит продолжать отношения, а с кем - нет. У Козерогов - внимание будет на здоровье, на режиме и на работе. Будет благоприятное время для того, чтобы отказаться от вредных привычек, пересмотреть, что истощает, а что придает энергию в повседневной жизни, и откорректировать режим.

- внимание будет на здоровье, на режиме и на работе. Будет благоприятное время для того, чтобы отказаться от вредных привычек, пересмотреть, что истощает, а что придает энергию в повседневной жизни, и откорректировать режим. У Водолеев - будут подниматься темы творчества, любви, радости. Могут быть новости, касающиеся сферы чувств. Или будут приниматься решения относительно детей или каких-то творческих проектов.

- будут подниматься темы творчества, любви, радости. Могут быть новости, касающиеся сферы чувств. Или будут приниматься решения относительно детей или каких-то творческих проектов. Рыбы - будут сосредоточены на вопросах семьи, дома, внутренней безопасности и помощи близким. Могут быть какие-то семейные торжества или же придется решать вопросы в своей семье.

