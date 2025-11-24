Рассказываем, что сделать, чтобы квашеная капуста не горчила и не темнела со временем.

Иногда квашеная капуста со временем начинает темнеть и становится слишком резкой на вкус. Отсюда у хозяек и частые вопросы: "Почему моя квашеная капуста становится коричневой?" и "Как сделать квашеную капусту менее кислой?" Мы разобрались, какие ошибки в технологии приготовления и хранения такой капусты приводят к ее горечи и потемнению - рассказываем, что сделать, чтобы она всегда оставалась хрустящей, светлой и ароматной.

Что надо сделать, чтобы квашеная капуста была белого цвета

Казалось бы, что там готовить эту квашеную капусту: нашинковали, добавили все по рецепту, оставили побродить - готово. Однако у каждой второй хозяйки закуска начинает со временем темнеть и теряет во вкусе. Как сделать, чтобы капуста не темнела и не перекисала? Нужно найти причину, почему так происходит.

Почему темнеет квашеная капуста:

неправильное количество соли - это самая частая причина потемнения, поэтому, чтобы не прогадать, соблюдайте пропорцию: на 1 кг капусты - около 20 г соли;

неправильная соль - квасить капусту можно только с крупной поваренной солью без добавок, йодированная соль меняет и цвет, и вкус закуски;

ошибки при брожении - капуста темнеет при неправильной температуре брожения, в первые 5-7 дней, пока она бродит, t должна быть +17…+25 °С;

неправильное хранение - хранить готовую закуску рекомендуют при t от -2°С до 0°С, часто ее ставят в холодильник, но тут важно помнить, что чем выше температура, тем раньше капуста может начать портиться.

Еще одна банальная причина - иногда к капусте добавляют слишком много моркови, из-за этого закуска и темнеет.

Также при приготовлении важно следить, чтобы вся капуста была покрыта рассолом. Квасить овощ нужно в стекле или в деревянной посуде, металлическую и пластиковую лучше не использовать.

Как избавиться от специфического запаха квашеной капусты

У капусты, которая перекисла, портится не только вкус, но и появляется другой запах. Можно ли вообще такую употреблять?

Если вы уверены, что закуска поменяла свой цвет из-за соли или моркови, то есть ее можно. Просто нужно выложить в дуршлаг и хорошо промыть под проточной водой. Но в случае, если капуста не только потемнела, а также стала слизкой и пахнет плесенью - выбрасывайте, не задумываясь, таким продуктом можно отравиться.

